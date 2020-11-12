https://ria.ru/20201112/noch-1584212544.html
В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала осени
В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала осени
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, температура воздуха опустилась почти до минус трех градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T07:44
2020-11-12T07:44
2020-11-12T07:44
михаил леус
москва
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, температура воздуха опустилась почти до минус трех градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил леус, москва, общество