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В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала осени
В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала осени
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, температура воздуха опустилась почти до минус трех градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T07:44
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михаил леус
москва
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, температура воздуха опустилась почти до минус трех градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
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михаил леус, москва, общество

В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала осени

07:44 12.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичКолокольня Ивана Великого в Московском Кремле
Колокольня Ивана Великого в Московском Кремле - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, температура воздуха опустилась почти до минус трех градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Минувшая ночь стала самой холодной с начала осени, в Москве было минус 2,9 градуса, а по области (в Мелихово) минус 6,3 градуса", - сообщил агентству Леус.
 
Михаил ЛеусМоскваОбщество
 
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