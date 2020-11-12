https://ria.ru/20201112/noch-1584205228.html

Специалист рассказал, для чего нужно выключать смартфон на ночь

Специалист рассказал, для чего нужно выключать смартфон на ночь

С точки зрения техники в выключении смартфона на ночь особого смысла нет, а вот психологически такой подход оправдан. В противном случае высок соблазн взять... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T02:17

2020-11-12T02:17

2020-11-12T02:17

роскачество

смартфоны

мобильный телефон

технологии

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. С точки зрения техники в выключении смартфона на ночь особого смысла нет, а вот психологически такой подход оправдан. В противном случае высок соблазн взять устройство с собой в постель и использовать в темноте, а это, согласно современным исследованием, вызывает проблемы со сном, рассказала агентству "Прайм" специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова. Такой подход способен сократить нагрузку на зрение, но нарушения сна, связанные с использованием смартфона в темноте, он не устраняет. Свечение экрана, даже в умеренном режиме, все равно сохраняется. Поэтому следует либо отключить устройство перед сном, либо отказаться от его использования за час до сна, советует она."Также не следует оставлять телефон на зарядке на всю ночь. Пусть лучше он немного разрядится к утру, но зато не будет риска, что это негативно скажется на сроке службы аккумулятора", - заключила Боровикова.

https://ria.ru/20201112/smartfon-1584204070.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскачество, смартфоны, мобильный телефон, технологии