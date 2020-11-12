https://ria.ru/20201112/nko-1584247174.html

В Москве увеличится общий объем поддержки НКО

В Москве увеличится общий объем поддержки НКО

Общий объем поддержки НКО в Москве увеличится на 11%, на обеспечение их деятельности ежегодно из бюджета Москвы будет выделяться 3,3 миллиарда рублей, сообщила... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T11:53

2020-11-12T11:53

2020-11-12T11:53

московская городская дума

сергей собянин

москва

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328589_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_67f07d5b9f6d0d674840bed1f1f154df.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Общий объем поддержки НКО в Москве увеличится на 11%, на обеспечение их деятельности ежегодно из бюджета Москвы будет выделяться 3,3 миллиарда рублей, сообщила замруководителя городского департамента финансов Ольга Марусова на заседании комиссии МГД."Общий объем поддержки на осуществление деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций на три года составляет 10 миллиардов 143 миллиона рублей. Ежегодно на эти цели выделяется 3 миллиарда 381 миллион рублей. К той сумме средств, которая утверждена в бюджете на 2020 год, объем данной поддержки возрастает на 11% или на 337 миллионов рублей", - сообщила Марусова.Она отметила, что в этих суммах учтены расходы по госпрограмме Москвы "Социальная поддержка жителей", а также именные субсидии.Ранее мэр Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета Москвы на 2021-2023 годы. Проектом бюджета предусмотрена возможность привлечения займов в объеме до 396 миллиардов рублей в 2021 году. Далее объем заимствований будет снижаться и составит 178,5 миллиардов рублей и 44,1 миллиарда рублей в 2022 и 2023 годах соответственно. Однако фактический объем заимствований традиционно будет определяться по результатам исполнения бюджета и может быть значительно сокращен.

https://ria.ru/20200917/dogovora-1577369403.html

https://ria.ru/20201005/pozhertvovaniya-1578198284.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская городская дума, сергей собянин, москва, экономика