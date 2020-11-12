В Москве увеличится общий объем поддержки НКО
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Общий объем поддержки НКО в Москве увеличится на 11%, на обеспечение их деятельности ежегодно из бюджета Москвы будет выделяться 3,3 миллиарда рублей, сообщила замруководителя городского департамента финансов Ольга Марусова на заседании комиссии МГД.
"Общий объем поддержки на осуществление деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций на три года составляет 10 миллиардов 143 миллиона рублей. Ежегодно на эти цели выделяется 3 миллиарда 381 миллион рублей. К той сумме средств, которая утверждена в бюджете на 2020 год, объем данной поддержки возрастает на 11% или на 337 миллионов рублей", - сообщила Марусова.
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Она отметила, что в этих суммах учтены расходы по госпрограмме Москвы "Социальная поддержка жителей", а также именные субсидии.
Ранее мэр Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета Москвы на 2021-2023 годы. Проектом бюджета предусмотрена возможность привлечения займов в объеме до 396 миллиардов рублей в 2021 году. Далее объем заимствований будет снижаться и составит 178,5 миллиардов рублей и 44,1 миллиарда рублей в 2022 и 2023 годах соответственно. Однако фактический объем заимствований традиционно будет определяться по результатам исполнения бюджета и может быть значительно сокращен.
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