Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201112/nko-1584247174.html
В Москве увеличится общий объем поддержки НКО
В Москве увеличится общий объем поддержки НКО
Общий объем поддержки НКО в Москве увеличится на 11%, на обеспечение их деятельности ежегодно из бюджета Москвы будет выделяться 3,3 миллиарда рублей, сообщила... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T11:53
2020-11-12T11:53
московская городская дума
сергей собянин
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328589_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_67f07d5b9f6d0d674840bed1f1f154df.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Общий объем поддержки НКО в Москве увеличится на 11%, на обеспечение их деятельности ежегодно из бюджета Москвы будет выделяться 3,3 миллиарда рублей, сообщила замруководителя городского департамента финансов Ольга Марусова на заседании комиссии МГД."Общий объем поддержки на осуществление деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций на три года составляет 10 миллиардов 143 миллиона рублей. Ежегодно на эти цели выделяется 3 миллиарда 381 миллион рублей. К той сумме средств, которая утверждена в бюджете на 2020 год, объем данной поддержки возрастает на 11% или на 337 миллионов рублей", - сообщила Марусова.Она отметила, что в этих суммах учтены расходы по госпрограмме Москвы "Социальная поддержка жителей", а также именные субсидии.Ранее мэр Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета Москвы на 2021-2023 годы. Проектом бюджета предусмотрена возможность привлечения займов в объеме до 396 миллиардов рублей в 2021 году. Далее объем заимствований будет снижаться и составит 178,5 миллиардов рублей и 44,1 миллиарда рублей в 2022 и 2023 годах соответственно. Однако фактический объем заимствований традиционно будет определяться по результатам исполнения бюджета и может быть значительно сокращен.
https://ria.ru/20200917/dogovora-1577369403.html
https://ria.ru/20201005/pozhertvovaniya-1578198284.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328589_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_acd4631a4561fd859ee501e3328e18d3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская городская дума, сергей собянин, москва, экономика

В Москве увеличится общий объем поддержки НКО

11:53 12.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Общий объем поддержки НКО в Москве увеличится на 11%, на обеспечение их деятельности ежегодно из бюджета Москвы будет выделяться 3,3 миллиарда рублей, сообщила замруководителя городского департамента финансов Ольга Марусова на заседании комиссии МГД.
"Общий объем поддержки на осуществление деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций на три года составляет 10 миллиардов 143 миллиона рублей. Ежегодно на эти цели выделяется 3 миллиарда 381 миллион рублей. К той сумме средств, которая утверждена в бюджете на 2020 год, объем данной поддержки возрастает на 11% или на 337 миллионов рублей", - сообщила Марусова.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 10:19
В ГД внесли проект, позволяющий НКО заключать срочные трудовые договора
Она отметила, что в этих суммах учтены расходы по госпрограмме Москвы "Социальная поддержка жителей", а также именные субсидии.
Ранее мэр Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета Москвы на 2021-2023 годы. Проектом бюджета предусмотрена возможность привлечения займов в объеме до 396 миллиардов рублей в 2021 году. Далее объем заимствований будет снижаться и составит 178,5 миллиардов рублей и 44,1 миллиарда рублей в 2022 и 2023 годах соответственно. Однако фактический объем заимствований традиционно будет определяться по результатам исполнения бюджета и может быть значительно сокращен.
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 00:40
НКО станут отчитываться об использовании собранных пожертвований
 
Московская городская думаСергей СобянинМоскваЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:26В России стартуют продажи iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max
00:19Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
00:12Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят на дистанционное обучение
00:01Правозащитники заявили о массовой резне мирных жителей в Эфиопии
23:58В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах
23:56Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ
23:51ЕС готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим в карабахском конфликте
23:36Зампостпреда в ОБСЕ упрекнул Киев в желании переписать Минские соглашения
23:29В Ереване освободили одного из организаторов акции протеста
23:19Штабу Трампа отказали в иске к CNN по делу о "российском вмешательстве"
23:15На МКС скорректировали высоту орбиты
23:08Трамп ввел ограничения против фирм, связанных с китайскими военными
23:03В Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом
22:54В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию
22:52Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы
22:45Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей
22:36В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов
22:34Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление
22:29Победившая на выборах уборщица прокомментировала сообщения об увольнении
22:25В Британии прокомментировали слова Лаврова о Договоре по открытому небу
Лента новостейМолния