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https://ria.ru/20201112/nedomoganie-1584375591.html
Привившийся от COVID-19 глава пензенского минздрава сообщил о недомогании
Привившийся от COVID-19 глава пензенского минздрава сообщил о недомогании
Врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин рассказал, что после второй прививки от коронавируса у него неделю сохраняется чувство... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T20:59
2020-11-12T20:59
распространение нового коронавируса
россия
здоровье - общество
пензенская область
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САРАТОВ, 12 ноя - РИА Новости. Врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин рассказал, что после второй прививки от коронавируса у него неделю сохраняется чувство недомогания.Ранее Никишин сообщил, что в рамках третьего этапа тестирования вакцины от COVID-19 в числе добровольцев сделал 14 октября первую прививку, "чтобы дать объективную оценку и рассказать на своем опыте о своих ощущениях, эффекте, состоянии, защищенности". Он пояснял, что через три недели ему предстоит привиться второй раз.Всего в Пензенской области лабораторно подтверждены 17 273 случая коронавируса, скончались 209 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 12 514.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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россия
пензенская область
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россия, здоровье - общество, пензенская область

Привившийся от COVID-19 глава пензенского минздрава сообщил о недомогании

20:59 12.11.2020
 
© Фото : МИнздрав Пензенской областиВрио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин
Врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : МИнздрав Пензенской области
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 12 ноя - РИА Новости. Врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин рассказал, что после второй прививки от коронавируса у него неделю сохраняется чувство недомогания.
Ранее Никишин сообщил, что в рамках третьего этапа тестирования вакцины от COVID-19 в числе добровольцев сделал 14 октября первую прививку, "чтобы дать объективную оценку и рассказать на своем опыте о своих ощущениях, эффекте, состоянии, защищенности". Он пояснял, что через три недели ему предстоит привиться второй раз.
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"После первой прививки было незначительное недомогание. Через три недели, когда делали повторную прививку - эта прививка двукратного введения... после второго введения состояние несколько более тревожное, чем после первого введения. Чувство недомогания вот уже неделю сохраняется, но температуры нет. Единственное - слабость и некая усталость ощущается к концу дня. Но в целом все переносится благополучно", - сказал Никишин на видео, опубликованном в четверг на странице минздрава региона в соцсети "ВКонтакте".

Всего в Пензенской области лабораторно подтверждены 17 273 случая коронавируса, скончались 209 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 12 514.
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12 августа, 13:36Инфографика
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаРоссияЗдоровье - ОбществоПензенская область
 
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