Привившийся от COVID-19 глава пензенского минздрава сообщил о недомогании
© Фото : МИнздрав Пензенской областиВрио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин
САРАТОВ, 12 ноя - РИА Новости. Врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин рассказал, что после второй прививки от коронавируса у него неделю сохраняется чувство недомогания.
Ранее Никишин сообщил, что в рамках третьего этапа тестирования вакцины от COVID-19 в числе добровольцев сделал 14 октября первую прививку, "чтобы дать объективную оценку и рассказать на своем опыте о своих ощущениях, эффекте, состоянии, защищенности". Он пояснял, что через три недели ему предстоит привиться второй раз.
"После первой прививки было незначительное недомогание. Через три недели, когда делали повторную прививку - эта прививка двукратного введения... после второго введения состояние несколько более тревожное, чем после первого введения. Чувство недомогания вот уже неделю сохраняется, но температуры нет. Единственное - слабость и некая усталость ощущается к концу дня. Но в целом все переносится благополучно", - сказал Никишин на видео, опубликованном в четверг на странице минздрава региона в соцсети "ВКонтакте".
Всего в Пензенской области лабораторно подтверждены 17 273 случая коронавируса, скончались 209 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 12 514.
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