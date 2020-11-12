https://ria.ru/20201112/nedomoganie-1584375591.html

Привившийся от COVID-19 глава пензенского минздрава сообщил о недомогании

Привившийся от COVID-19 глава пензенского минздрава сообщил о недомогании

Врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин рассказал, что после второй прививки от коронавируса у него неделю сохраняется чувство... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T20:59

2020-11-12T20:59

2020-11-12T20:59

распространение нового коронавируса

россия

здоровье - общество

пензенская область

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САРАТОВ, 12 ноя - РИА Новости. Врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин рассказал, что после второй прививки от коронавируса у него неделю сохраняется чувство недомогания.Ранее Никишин сообщил, что в рамках третьего этапа тестирования вакцины от COVID-19 в числе добровольцев сделал 14 октября первую прививку, "чтобы дать объективную оценку и рассказать на своем опыте о своих ощущениях, эффекте, состоянии, защищенности". Он пояснял, что через три недели ему предстоит привиться второй раз.Всего в Пензенской области лабораторно подтверждены 17 273 случая коронавируса, скончались 209 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 12 514.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/vaktsiny-1584126612.html

россия

пензенская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, пензенская область