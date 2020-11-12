https://ria.ru/20201112/nebo-1584299995.html

Эксперт оценил вероятность возвращения США в Договор по открытому небу

Эксперт оценил вероятность возвращения США в Договор по открытому небу

Возвращение США в договор по открытому небу крайне маловероятно, как и в договор о сокращении наступательных вооружений (ДРСМД), но с Джозефом Байденом на посту РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T15:18

2020-11-12T15:18

2020-11-12T15:18

выход сша из договора о рсмд

договор по открытому небу

сша

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Возвращение США в договор по открытому небу крайне маловероятно, как и в договор о сокращении наступательных вооружений (ДРСМД), но с Джозефом Байденом на посту президента США будет проще договориться о политическом режиме неразмещении ракет в Европе, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ-ВШЭ Дмитрий Суслов."Возвращение США в договор по открытому небу крайне маловероятно, практически исключено, потому что это потребует снова ратификации сената, а сенат остается под контролем республиканцев, это невозможно в этой ситуации. И вообще, в последние десятилетия сложилось четкое понимание и практика: из чего США выходят в части контроля над вооружениями, они туда не возвращаются. Байден не будет возвращаться в ДРСМД и в открытое небо", - заявил эксперт в ходе круглого стола на тему "Выборы в США. Чего ждать России?".По его мнению, переговоры по режиму неразмещения ракет средней и меньшей дальности в Европе даже при отсутствии договора более вероятны, поскольку Байден не рассматривает новую гонку вооружений "в качестве преференциального инструмента конфронтационной политики"."Плюс Байден и люди в его администрации будут гораздо теснее прислушиваться к мнению Европы, а западноевропейские страны все-таки против размещения американских ракет средней дальности в Европе. С Байденом есть шанс договориться о некоем политическом режиме неразмещения соответствующих ракет", - отметил Суслов.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора.Договор между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (РСМД) был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне (США) генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года и до прекращения своего действия 2 августа 2019 года в результате одностороннего выхода из него США носил бессрочный характер.

https://ria.ru/20201112/dogovor-1584291291.html

https://ria.ru/20200521/1571801409.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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