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Эксперт оценил вероятность возвращения США в Договор по открытому небу
Эксперт оценил вероятность возвращения США в Договор по открытому небу
Возвращение США в договор по открытому небу крайне маловероятно, как и в договор о сокращении наступательных вооружений (ДРСМД), но с Джозефом Байденом на посту РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T15:18
2020-11-12T15:18
выход сша из договора о рсмд
договор по открытому небу
сша
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Возвращение США в договор по открытому небу крайне маловероятно, как и в договор о сокращении наступательных вооружений (ДРСМД), но с Джозефом Байденом на посту президента США будет проще договориться о политическом режиме неразмещении ракет в Европе, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ-ВШЭ Дмитрий Суслов."Возвращение США в договор по открытому небу крайне маловероятно, практически исключено, потому что это потребует снова ратификации сената, а сенат остается под контролем республиканцев, это невозможно в этой ситуации. И вообще, в последние десятилетия сложилось четкое понимание и практика: из чего США выходят в части контроля над вооружениями, они туда не возвращаются. Байден не будет возвращаться в ДРСМД и в открытое небо", - заявил эксперт в ходе круглого стола на тему "Выборы в США. Чего ждать России?".По его мнению, переговоры по режиму неразмещения ракет средней и меньшей дальности в Европе даже при отсутствии договора более вероятны, поскольку Байден не рассматривает новую гонку вооружений "в качестве преференциального инструмента конфронтационной политики"."Плюс Байден и люди в его администрации будут гораздо теснее прислушиваться к мнению Европы, а западноевропейские страны все-таки против размещения американских ракет средней дальности в Европе. С Байденом есть шанс договориться о некоем политическом режиме неразмещения соответствующих ракет", - отметил Суслов.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора.Договор между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (РСМД) был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне (США) генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года и до прекращения своего действия 2 августа 2019 года в результате одностороннего выхода из него США носил бессрочный характер.
https://ria.ru/20201112/dogovor-1584291291.html
https://ria.ru/20200521/1571801409.html
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выход сша из договора о рсмд, договор по открытому небу, сша, в мире

Эксперт оценил вероятность возвращения США в Договор по открытому небу

15:18 12.11.2020
 
© Фото : U.S. Air Force / Josh PluegerСамолет наблюдения США OC-135B
Самолет наблюдения США OC-135B - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : U.S. Air Force / Josh Plueger
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Возвращение США в договор по открытому небу крайне маловероятно, как и в договор о сокращении наступательных вооружений (ДРСМД), но с Джозефом Байденом на посту президента США будет проще договориться о политическом режиме неразмещении ракет в Европе, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ-ВШЭ Дмитрий Суслов.
"Возвращение США в договор по открытому небу крайне маловероятно, практически исключено, потому что это потребует снова ратификации сената, а сенат остается под контролем республиканцев, это невозможно в этой ситуации. И вообще, в последние десятилетия сложилось четкое понимание и практика: из чего США выходят в части контроля над вооружениями, они туда не возвращаются. Байден не будет возвращаться в ДРСМД и в открытое небо", - заявил эксперт в ходе круглого стола на тему "Выборы в США. Чего ждать России?".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиасом - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
14:34
Лавров осудил действия США после выхода из Договора по открытому небу
По его мнению, переговоры по режиму неразмещения ракет средней и меньшей дальности в Европе даже при отсутствии договора более вероятны, поскольку Байден не рассматривает новую гонку вооружений "в качестве преференциального инструмента конфронтационной политики".
"Плюс Байден и люди в его администрации будут гораздо теснее прислушиваться к мнению Европы, а западноевропейские страны все-таки против размещения американских ракет средней дальности в Европе. С Байденом есть шанс договориться о некоем политическом режиме неразмещения соответствующих ракет", - отметил Суслов.
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу - РИА Новости, 1920, 21.05.2020
21 мая, 19:51
Договор по открытому небу
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора.
Договор между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (РСМД) был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне (США) генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года и до прекращения своего действия 2 августа 2019 года в результате одностороннего выхода из него США носил бессрочный характер.
 
Выход США из договора о РСМДДоговор по открытому небуСШАВ мире
 
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