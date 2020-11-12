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Небензя заявил, что ОЗХО превратилась в инструмент политических игр
Небензя заявил, что ОЗХО превратилась в инструмент политических игр
ОЗХО стремительно теряет свой авторитет, превратившись из организации, созданной для благородной цели, в инструмент политических игр, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T09:39
2020-11-12T09:39
организация по запрещению химического оружия
василий небензя
оон
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 12 ноя – РИА Новости. ОЗХО стремительно теряет свой авторитет, превратившись из организации, созданной для благородной цели, в инструмент политических игр, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя."Наши партнеры с пеной у рта пытаются это опровергнуть. Из организации, которая была создана для благородной цели – для борьбы с оружием массового уничтожения, каковым является химическое оружие, ОЗХО превратилась в инструмент политических игр. Это все в конечном счете ведет к тому, что мы можем столкнуться с глубоким кризисом. Авторитет организации потерян, потерян авторитет ее технического секретариата, тех механизмов расследований, которые были в ней созданы, генерального директора организации. Для нас это очевидно", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20201020/navalnyy-1580721162.html
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организация по запрещению химического оружия, василий небензя, оон, в мире

Небензя заявил, что ОЗХО превратилась в инструмент политических игр

09:39 12.11.2020
 
© AP Photo / Peter DejongШтаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды
Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© AP Photo / Peter Dejong
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НЬЮ-ЙОРК, 12 ноя – РИА Новости. ОЗХО стремительно теряет свой авторитет, превратившись из организации, созданной для благородной цели, в инструмент политических игр, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Наши партнеры с пеной у рта пытаются это опровергнуть. Из организации, которая была создана для благородной цели – для борьбы с оружием массового уничтожения, каковым является химическое оружие, ОЗХО превратилась в инструмент политических игр. Это все в конечном счете ведет к тому, что мы можем столкнуться с глубоким кризисом. Авторитет организации потерян, потерян авторитет ее технического секретариата, тех механизмов расследований, которые были в ней созданы, генерального директора организации. Для нас это очевидно", - сказал собеседник агентства.
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Организация по запрещению химического оружияВасилий НебензяООНВ мире
 
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