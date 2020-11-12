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"Социальный навигатор" получил серебро на конкурсе "ПРО Образование"

"Социальный навигатор" получил серебро на конкурсе "ПРО Образование"

Информационно-просветительский проект медиагруппы "Россия сегодня" "Социальный навигатор" занял второе место на Всероссийском конкурсе журналистских работ в... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T20:06

2020-11-12T20:06

2020-11-12T20:53

взрослые и дети в медиа кампусе миа "россия сегодня" в "артеке"

навигатор абитуриента

сн_образование

социальный навигатор

миа "россия сегодня"

новости агентства

общество

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Информационно-просветительский проект медиагруппы "Россия сегодня" "Социальный навигатор" занял второе место на Всероссийском конкурсе журналистских работ в области образования "ПРО Образование 2020" за освещение образовательной повестки. Жюри конкурса высоко оценило серию материалов об образовании журналиста "Социального навигатора" Алены Пелля, которая является выпускницей медиа-кампуса медиагруппы "Россия сегодня" в Артеке.Всероссийский конкурс образовательной журналистики "ПРО Образование" проводится по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации с целью стимулирования, сбора и распространения лучшего опыта освещения инициатив, направленных на развитие и совершенствование образования, а также поддержки и поощрения журналистов и СМИ, участвующих в продвижении и популяризации образования, повышения престижа профессии учителя в России и развития профессиональной образовательной коммуникации. На конкурс было подано 576 материалов из 73 регионов страны. "Социальный навигатор" - информационно-просветительский проект медиагруппы "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Университетская наука", "Найди меня, мама". "Социальный навигатор" в 2019 году получил Национальную премию PRO Образование, премию "Лучшие социальные проекты России", был отмечен благодарностью Национального фонда подготовки кадров за весомый вклад и поддержку развития российского образования. В 2020 году "Социальный навигатор" высоко оценило жюри премии Digital Communications Awards."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру, Arctic.ru. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями медагруппы "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

https://ria.ru/20200915/simonyan-1577280482.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрослые и дети в медиа кампусе миа "россия сегодня" в "артеке", навигатор абитуриента, сн_образование, социальный навигатор, миа "россия сегодня", новости агентства, общество