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Обвиняемый в убийстве ярославского священника считал, что его используют

Обвиняемый в убийстве ярославского священника считал, что его используют

Обвиняемый в убийстве настоятеля мужского монастыря в Переславле-Залесском в 2016 году Александр Авдеев считал, что в монастыре его не ценят, принижают и... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T15:50

2020-11-12T15:50

2020-11-12T15:50

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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Обвиняемый в убийстве настоятеля мужского монастыря в Переславле-Залесском в 2016 году Александр Авдеев считал, что в монастыре его не ценят, принижают и используют, например, заставляя чистить снег лопатой при наличии в обители снегоуборочных машин, заявила журналистам адвокат Оксана Озен.Настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря, 42-летнего игумена Даниила (Соколова), нашли зарезанным в его келье 7 июля 2016 года. Гособвинение запросило 23 года колонии строгого режима обвиняемому в его убийстве Александру Авдееву. Сам Авдеев в последнем слове в суде признал вину в совершении убийства, однако отрицал, что сделал это из корыстных побуждений.В четверг адвокат обвиняемого рассказала журналистам о мотивах его преступления. По ее словам, Авдеев был трудником в переславском монастыре в 2011-2012 годах. Он намеревался стать монахом. "Он хотел увидеть в отце Данииле своего духовного наставника. Но между ними довольно часто случались конфликты, возникла личная неприязнь, которую Авдеев пронес через годы и окончательно разочаровался в православии", - рассказала Озен.По ее словам, однажды возник конфликт, когда у Авдеева покончил с собой брат, и он пошел искать поддержки у священника, а тот якобы заявил, что самоубийца попадет в ад. "Авдееву казалось, что его принижают, используют его физический труд. Например, у монастыря были две снегоуборочные машины, но они никогда не использовались, Авдеев всегда вручную убирал снег", - отметила собеседница.Из монастыря Авдеев ушел, окончательно разочаровавшись в священнослужителях и их образе жизни, подчеркнула адвокат. Он занялся различными духовными практиками, ездил в Индию, употреблял, по словам Озен, различные психоделические вещества с целью расширения сознания. При этом в Индии он работал воспитателем в детском лагере. В середине июня 2016 года он вернулся в Россию в депрессивном состоянии и вспомнил о своем "обидчике". Седьмого июля ранним утром он добрался на попутках до Переславля и убил настоятеля.По ее словам, Авдеев раскаивается в содеянном и больше ни в чем не винит священника. Экспертиза признала его вменяемым, но специалисты отметили такие особенности его личности, как завышенная самооценка, склонность к самолюбованию, повышенные требования к окружающим, ранимость.Авдеев после убийства священника совершил еще одно убийство – хозяина квартиры в Москве, в которой проживал. За это преступление он получил 6 лет лишения свободы, отметила адвокат.Нынешний настоятель Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря игумен Пантелеимон (Королев) прокомментировал журналистам слова адвоката о том, что Авдеева злился, когда был вынужден чистить снег лопатой. "Труд в монастыре – это воспитание в первую очередь. Не всегда вы запускаете дома робот-пылесос, даже если он есть, иногда вы просите детей прибраться, потому что им надо учиться самостоятельно прибираться. И резкая реакция человека на подобные просьбы говорит о том, что он не желает в этом воспитательном процессе участвовать", - заявил он.Оглашение приговора Авдееву назначено на 17 ноября. Ранее сообщалось, что его обвиняют по статьям "убийство, сопряженное с разбоем" и "разбой, совершенный в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего". По версии обвинения, Авдеев утром 7 июля 2016 года прошел на территорию монастыря с заранее приготовленным ножом, зашел в жилой корпус, подошел к келье настоятеля монастыря, постучал. Когда дверь открылась, он ударил настоятеля ножом в грудь, втолкнул его внутрь помещения, нанес множественные удары ножом по телу. От полученных ранений настоятель монастыря скончался в тот же день.

https://ria.ru/20200820/1575985002.html

https://ria.ru/20190913/1558671252.html

https://ria.ru/20170220/1488437473.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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