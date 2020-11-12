Правительство одобрило проект о наказании за призыв к наркотикам в Сети
12:53 12.11.2020 (обновлено: 16:40 12.11.2020)
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект об ужесточении ответственности за склонение в интернете к употреблению наркотиков, проект отзыва имеется в распоряжении РИА Новости.
Летом комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ разработала законопроект об уголовном наказании за склонение к употреблению наркотиков с использованием интернет-ресурсов. Члены комиссии подготовили проект поправок в статью 230 Уголовного кодекса ("Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Как пояснял глава комиссии Василий Пискарев, в некоторых случаях максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы.
"Законопроект направлен на противодействие массовому склонению к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в документе.
Пискарев, комментируя журналистам решение комиссии кабмина, заявил, что проект "в ближайшее время может быть рассмотрен Государственной думой".