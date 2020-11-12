https://ria.ru/20201112/narkotiki-1584266231.html

Правительство одобрило проект о наказании за призыв к наркотикам в Сети

Правительство одобрило проект о наказании за призыв к наркотикам в Сети

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект об ужесточении ответственности за склонение в интернете к употреблению... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T12:53

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василий пискарев

госдума рф

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект об ужесточении ответственности за склонение в интернете к употреблению наркотиков, проект отзыва имеется в распоряжении РИА Новости.Летом комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ разработала законопроект об уголовном наказании за склонение к употреблению наркотиков с использованием интернет-ресурсов. Члены комиссии подготовили проект поправок в статью 230 Уголовного кодекса ("Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Как пояснял глава комиссии Василий Пискарев, в некоторых случаях максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы.Пискарев, комментируя журналистам решение комиссии кабмина, заявил, что проект "в ближайшее время может быть рассмотрен Государственной думой".

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий пискарев, госдума рф, общество