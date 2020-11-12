https://ria.ru/20201112/nalogi-1584334199.html

Правительство продлило налоговые каникулы для части компаний

Правительство продлило налоговые каникулы для части компаний

Правительство продлило на три месяца налоговые каникулы для предприятий из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. Об этом сообщил... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T17:41

2020-11-12T17:41

2020-11-12T17:43

михаил мишустин

деловая россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Правительство продлило на три месяца налоговые каникулы для предприятий из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.Весной президент Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки граждан, бизнеса из наиболее пострадавших от COVID-19 сфер, а также социальных некоммерческих организаций. Документ подразумевал:Осенью с предложением продолжить практику временного освобождения предприятий от части налогов и взносов выступил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов.Просьба от турбизнесаОдна из наиболее пострадавших от пандемии отраслей — это туристический бизнес. Поэтому его представители просят предоставить им возможность вообще не платить в этом году часть налогов. Об этом, в частности, говорится в сообщении на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Ранее АТОР уже направляла письмо на имя главы правительства Михаила Мишустина с просьбой рассмотреть возможность освободить турфирмы от уплаты налога на прибыль, НДС, взносов в фонды, а также перенести налог для предприятий, применяющих УСН, в период до конца первого квартала 2021 года", — отметили в ассоциации.Участники туристического рынка считают важной поддержку в виде налоговых послаблений и моратория на проверки, добавили в АТОР."При этом подчеркивают, что важно предоставить турфирмам именно возможность вообще не платить часть налогов за 2020 год, а не отсрочку налоговых платежей. Отсрочки приводят к накоплению долгов перед бюджетом и, соответственно, в ряде случаев только усугубляют неблагоприятное положение дел в компаниях", — считают в ассоциации.Мнение бизнес-омбудсменаРешение правительства прокомментировал уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов."Отсрочка выглядит логичным шагом. Конечно, бизнес за нее правительству благодарен. Однако по прошествии квартала отложенная проблема никуда не денется", — сказал он РИА Новости.Омбудсмен признает, что бизнес, конечно, должен платить налоги.Так что, по мнению Титова, за отсрочками должны последовать более радикальные меры стимулирования. Такой мерой могло бы стать освобождение по итогам года от налогов (кроме НДС) и страховых взносов всех предприятий и социально ориентированных НКО, у которых в 2019 году оборот не превышал двух миллиардов рублей (вне зависимости от количества сотрудников). "Помимо предприятий, входящих в перечень пострадавших отраслей, туда могли бы войти все, у кого выручка за первый-третий кварталы 2020 года упала на треть и более по сравнению с тем же периодом 2019 года", — добавил бизнес-омбудсмен.Советы экспертаПредприятия, получившие право на налоговые каникулы, не должны забывать о финансовом планировании и своевременной подаче деклараций, отметила руководитель экспертного центра "Деловой России" по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева. В беседе с РИА Новости она напомнила, что этим предприятиям все же придется платить налоги."Поэтому важно, чтобы предприниматели, пользуясь мерами поддержки, осуществляли четкое финансовое планирование, включая и последующую уплату налогов, которые они сейчас могут не уплачивать, учитывая неблагоприятную экономическую ситуацию", — сказала Авдеева.Налоговую декларацию нужно подать точно в срок и правильно указать все данные, так как за уклонение от уплаты налогов грозит не только финансовая, но и уголовная ответственность, предупредила она.По словам эксперта, сейчас, безусловно, важно поддержать бизнес, так как почти у всех серьезно упали доходы, многие предприниматели стараются сохранить бизнес и большую часть сотрудников."Налоговые каникулы, отсрочка или рассрочка налоговых платежей, а при некоторых параметрах есть и освобождение от ряда налоговых платежей за второй квартал этого года, безусловно, важные меры поддержки для предпринимателей", — считает собеседница агентства.Но, по ее мнению, все эти меры поддержки могут стать спасением для многих бизнесов только с оптимизацией расходов, четким планом на преодоление ситуации и аудитом правовых рисков.

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https://ria.ru/20201030/turizm-1582301069.html

https://ria.ru/20201028/nalogi-1581966046.html

https://ria.ru/20200921/tsena-pandemii-1577459576.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, деловая россия, владимир путин, экономика