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Нижегородская область
https://ria.ru/20201112/nalog-1584338999.html
Никитин предложил снизить ставки налога на имущество для гостиниц
Никитин предложил снизить ставки налога на имущество для гостиниц
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в законодательное собрание региона законопроект о снижении ставки налога на имущество для гостиниц в качестве РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T17:50
2020-11-12T18:43
нижегородская область
глеб никитин
нижегородская область
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в законодательное собрание региона законопроект о снижении ставки налога на имущество для гостиниц в качестве одной из мер поддержки бизнеса в период пандемии, сообщает пресс-служба областного правительства.Законопроект "О внесении изменений в статью 2.1 закона Нижегородской области "О налоге на имущество организаций" предполагает пониженную ставку налога на имущество в размере 1% в отношении гостиниц, расположенных в принадлежащих налогоплательщику зданиях или помещениях."По гостиничному бизнесу пандемия ударила очень сильно, в разы снизилась загрузка номерного фонда. В сложившейся ситуации одна из ключевых задач – сохранить инфраструктуру и рабочие места. В Нижегородской области работают более 500 коллективных средств размещения и, безусловно, законопроект призван поддержать отельеров. При согласовании депутатов действие льготы будет распространено на 2021 год", - цитирует пресс-служба слова Никитина.По поручению губернатора нижегородское правительство разрабатывает и иные меры поддержки бизнеса."Несмотря на то, что ситуация постепенно стабилизируется и так называемый уровень закрытости экономики составляет 0,8% (к 26,7% в мае 2020 года – ред.), бизнес продолжает ощущать на себе последствия. Нижегородское правительство это понимает, и работу над новыми мерами поддержки не прекращает. Рассматриваются различные варианты, в частности, применение дифференцированных ставок по упрощенной системе налогообложения. Свои предложения, замечания вносят и депутаты законодательного собрания региона", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.Ранее по поручению Никитина был расширен перечень организаций, которые смогут получить региональные субсидии на оплату труда сотрудников и оплату услуг ЖКХ – теперь на них смогут рассчитывать частные театры и концертные залы, а также театральные студии.
https://ria.ru/20201112/gazosnabzhenie-1584245028.html
https://ria.ru/20201029/blagoustroystvo-1582174730.html
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глеб никитин, нижегородская область, экономика

Никитин предложил снизить ставки налога на имущество для гостиниц

17:50 12.11.2020 (обновлено: 18:43 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в законодательное собрание региона законопроект о снижении ставки налога на имущество для гостиниц в качестве одной из мер поддержки бизнеса в период пандемии, сообщает пресс-служба областного правительства.
Законопроект "О внесении изменений в статью 2.1 закона Нижегородской области "О налоге на имущество организаций" предполагает пониженную ставку налога на имущество в размере 1% в отношении гостиниц, расположенных в принадлежащих налогоплательщику зданиях или помещениях.
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"По гостиничному бизнесу пандемия ударила очень сильно, в разы снизилась загрузка номерного фонда. В сложившейся ситуации одна из ключевых задач – сохранить инфраструктуру и рабочие места. В Нижегородской области работают более 500 коллективных средств размещения и, безусловно, законопроект призван поддержать отельеров. При согласовании депутатов действие льготы будет распространено на 2021 год", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
По поручению губернатора нижегородское правительство разрабатывает и иные меры поддержки бизнеса.
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"Несмотря на то, что ситуация постепенно стабилизируется и так называемый уровень закрытости экономики составляет 0,8% (к 26,7% в мае 2020 года – ред.), бизнес продолжает ощущать на себе последствия. Нижегородское правительство это понимает, и работу над новыми мерами поддержки не прекращает. Рассматриваются различные варианты, в частности, применение дифференцированных ставок по упрощенной системе налогообложения. Свои предложения, замечания вносят и депутаты законодательного собрания региона", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Ранее по поручению Никитина был расширен перечень организаций, которые смогут получить региональные субсидии на оплату труда сотрудников и оплату услуг ЖКХ – теперь на них смогут рассчитывать частные театры и концертные залы, а также театральные студии.
 
Нижегородская областьГлеб НикитинНижегородская областьЭкономика
 
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