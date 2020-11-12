https://ria.ru/20201112/nalog-1584338999.html

Никитин предложил снизить ставки налога на имущество для гостиниц

Никитин предложил снизить ставки налога на имущество для гостиниц

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в законодательное собрание региона законопроект о снижении ставки налога на имущество для гостиниц в качестве РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T17:50

2020-11-12T17:50

2020-11-12T18:43

нижегородская область

глеб никитин

нижегородская область

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в законодательное собрание региона законопроект о снижении ставки налога на имущество для гостиниц в качестве одной из мер поддержки бизнеса в период пандемии, сообщает пресс-служба областного правительства.Законопроект "О внесении изменений в статью 2.1 закона Нижегородской области "О налоге на имущество организаций" предполагает пониженную ставку налога на имущество в размере 1% в отношении гостиниц, расположенных в принадлежащих налогоплательщику зданиях или помещениях."По гостиничному бизнесу пандемия ударила очень сильно, в разы снизилась загрузка номерного фонда. В сложившейся ситуации одна из ключевых задач – сохранить инфраструктуру и рабочие места. В Нижегородской области работают более 500 коллективных средств размещения и, безусловно, законопроект призван поддержать отельеров. При согласовании депутатов действие льготы будет распространено на 2021 год", - цитирует пресс-служба слова Никитина.По поручению губернатора нижегородское правительство разрабатывает и иные меры поддержки бизнеса."Несмотря на то, что ситуация постепенно стабилизируется и так называемый уровень закрытости экономики составляет 0,8% (к 26,7% в мае 2020 года – ред.), бизнес продолжает ощущать на себе последствия. Нижегородское правительство это понимает, и работу над новыми мерами поддержки не прекращает. Рассматриваются различные варианты, в частности, применение дифференцированных ставок по упрощенной системе налогообложения. Свои предложения, замечания вносят и депутаты законодательного собрания региона", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.Ранее по поручению Никитина был расширен перечень организаций, которые смогут получить региональные субсидии на оплату труда сотрудников и оплату услуг ЖКХ – теперь на них смогут рассчитывать частные театры и концертные залы, а также театральные студии.

https://ria.ru/20201112/gazosnabzhenie-1584245028.html

https://ria.ru/20201029/blagoustroystvo-1582174730.html

нижегородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глеб никитин, нижегородская область, экономика