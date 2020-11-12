https://ria.ru/20201112/nalog-1584326748.html

В ФНС рассказали, кому из автомобилистов начислят налог на роскошь

В ФНС рассказали, кому из автомобилистов начислят налог на роскошь

Федеральная налоговая служба (ФНС) России предупреждает владельцев автомобилей дороже 3 миллионов рублей о необходимости платить налог на роскошь, даже если они РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T17:29

2020-11-12T17:29

2020-11-12T17:29

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России предупреждает владельцев автомобилей дороже 3 миллионов рублей о необходимости платить налог на роскошь, даже если они приобрели свое транспортное средство со скидкой, поскольку для расчета налога ведомство использует не цену сделки, а специальный порядок, утверждённый Минпромторгом."Налог в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей рассчитывается как произведение налоговой базы (мощности двигателя автомашины) и налоговой ставки, а также с учетом повышающего коэффициента в зависимости от года выпуска автомобиля. Стоит отметить, для расчета налога используется не цена сделки при продаже автомобиля (рыночная стоимость), а именно информация о средней стоимости соответствующей марки, размещённая в Перечне легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, который публикуется на официальном сайте Минпромторга", - говорится в сообщении ФНС.Повышающие коэффициенты на транспортный налог для владельцев дорогостоящих автомобилей – так называемый налог на роскошь - применяется в РФ с 2014 года. Минпромторг ежегодно обновляет перечень подпадающего под повышенное налогообложение транспорта, документ опубликован на сайте министерства.Транспортный налог автовладельцы в России должны оплатить не позднее 1 декабря 2020 года – налогоплательщики уже получили соответствующие уведомления по почте или в личном кабинете налогоплательщика. При этом в начале ноября в некоторых СМИ появилась информация о якобы некорректном расчете требуемых платежей из-за техсбоя в системе ФНС: уведомления с повышенным налогом автовладельцы получали даже в том случае, если в договоре о покупке машины была указана стоимость ниже 3 миллионов рублей."Налог за автомобили, вошедшие в перечень на 2019 год, рассчитан в установленном порядке. Информация о техническом сбое и автоматическом перерасчете суммы налога не соответствует действительности", - заверили в ФНС."Если налогоплательщик не заплатит указанные в уведомлении налоги вовремя, то уже со 2 декабря 2020 года начнет расти налоговая задолженность за счет начисления пеней. В этом случае налоговый орган направит требование об уплате просроченного налога. Если должник его не исполнит, тогда налоговый орган обратится в суд. Далее долг будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры, например, заблокировать банковский счет должника или арестовать его имущество", - предупреждает ФНС.

https://radiosputnik.ria.ru/20201106/nalog-1583360206.html

https://ria.ru/20201106/nalogi-1583353948.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика