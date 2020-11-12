https://ria.ru/20201112/moshenniki-1584234626.html

Телефонные мошенники придумали новый изощренный способ для обмана россиян

Телефонные мошенники придумали новый изощренный способ для обмана россиян

Телефонные мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана: теперь они предлагают зайти в ближайшее отделение банка, а его сотрудников выставляют... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T10:56

2020-11-12T10:56

2020-11-12T14:17

инфосистемы джет

общество

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Телефонные мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана: теперь они предлагают зайти в ближайшее отделение банка, а его сотрудников выставляют злоумышленниками, говорится в исследовании компании "Инфосистемы Джет".Потенциальной жертве диктуют номер телефона или карты, привязанной к счету в другом банке, объясняя это переводом через страхового агента. Если банк блокирует операцию, человека предупреждают, что сейчас ему позвонят те самые "неблагонадежные" сотрудники, и для защиты предлагают скрипт из "правильных" ответов, которые на самом деле нужны для разблокировки операции."Еще одно важное новшество атаки заключается в попытках злоумышленников между делом выяснить у жертвы информацию о последних операциях по карте или в интернет-банке. Опасность здесь кроется в том, что эти сведения могут использоваться банком как один из способов верификации клиентов. Наличие данных о последних операциях и номере телефона жертвы позволяет атакующим звонить в call-центр банка от ее имени и совершать попытки смены логина и пароля от личного кабинета", — предупреждают эксперты.Они отмечают, что мошенники регулярно адаптируют сценарии обмана.Чтобы не стать жертвой мошенничества, следует прекращать разговор как можно раньше и перезвонить в банк по официальному номеру, подчеркивают эксперты.

https://radiosputnik.ria.ru/20201024/moshennichestvo-1581233274.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфосистемы джет, общество