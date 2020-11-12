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Телефонные мошенники придумали новый изощренный способ для обмана россиян
Телефонные мошенники придумали новый изощренный способ для обмана россиян
Телефонные мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана: теперь они предлагают зайти в ближайшее отделение банка, а его сотрудников выставляют... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T10:56
2020-11-12T14:17
инфосистемы джет
общество
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Телефонные мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана: теперь они предлагают зайти в ближайшее отделение банка, а его сотрудников выставляют злоумышленниками, говорится в исследовании компании "Инфосистемы Джет".Потенциальной жертве диктуют номер телефона или карты, привязанной к счету в другом банке, объясняя это переводом через страхового агента. Если банк блокирует операцию, человека предупреждают, что сейчас ему позвонят те самые "неблагонадежные" сотрудники, и для защиты предлагают скрипт из "правильных" ответов, которые на самом деле нужны для разблокировки операции."Еще одно важное новшество атаки заключается в попытках злоумышленников между делом выяснить у жертвы информацию о последних операциях по карте или в интернет-банке. Опасность здесь кроется в том, что эти сведения могут использоваться банком как один из способов верификации клиентов. Наличие данных о последних операциях и номере телефона жертвы позволяет атакующим звонить в call-центр банка от ее имени и совершать попытки смены логина и пароля от личного кабинета", — предупреждают эксперты.Они отмечают, что мошенники регулярно адаптируют сценарии обмана.Чтобы не стать жертвой мошенничества, следует прекращать разговор как можно раньше и перезвонить в банк по официальному номеру, подчеркивают эксперты.
https://radiosputnik.ria.ru/20201024/moshennichestvo-1581233274.html
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инфосистемы джет, общество

Телефонные мошенники придумали новый изощренный способ для обмана россиян

10:56 12.11.2020 (обновлено: 14:17 12.11.2020)
 
© Depositphotos / MilkosДевушка разговаривает по телефону в гостиничном номере
Девушка разговаривает по телефону в гостиничном номере - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Depositphotos / Milkos
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Телефонные мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана: теперь они предлагают зайти в ближайшее отделение банка, а его сотрудников выставляют злоумышленниками, говорится в исследовании компании "Инфосистемы Джет".

"Атака начинается стандартно: жертве звонят под видом сотрудников банка и просят подтвердить попытку денежного перевода по карте или покупки на известном онлайн-ресурсе. После этого мошенники пускают в ход неожиданное предложение проследовать в ближайшее отделение банка и уточняют, сколько времени человеку понадобится на дорогу. На полпути выясняется, что в совершении сомнительной операции заподозрены сотрудники филиала, в который направляется жертва, поэтому ее убеждают немедленно перевести деньги с карты на защищенный счет через мобильный банк", — пишут эксперты.

Потенциальной жертве диктуют номер телефона или карты, привязанной к счету в другом банке, объясняя это переводом через страхового агента. Если банк блокирует операцию, человека предупреждают, что сейчас ему позвонят те самые "неблагонадежные" сотрудники, и для защиты предлагают скрипт из "правильных" ответов, которые на самом деле нужны для разблокировки операции.
"Еще одно важное новшество атаки заключается в попытках злоумышленников между делом выяснить у жертвы информацию о последних операциях по карте или в интернет-банке. Опасность здесь кроется в том, что эти сведения могут использоваться банком как один из способов верификации клиентов. Наличие данных о последних операциях и номере телефона жертвы позволяет атакующим звонить в call-центр банка от ее имени и совершать попытки смены логина и пароля от личного кабинета", — предупреждают эксперты.
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Названо главное отличие телефонного мошенника от сотрудника банкаКак по телефону отличить мошенника от настоящего сотрудника банка, рассказал в интервью радио Sputnik начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
Они отмечают, что мошенники регулярно адаптируют сценарии обмана.

"Предложение прийти в офис банка значительно повышает доверие к звонящим, ведь такого от мошенников попросту никто не ждет. Этот эффект усиливается хорошей имитацией работы call-центра банка за счет участия в разговоре сразу нескольких человек, выдающих себя за специалистов разного уровня и владеющих соответствующими им скриптами общения", — сказал начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.

Чтобы не стать жертвой мошенничества, следует прекращать разговор как можно раньше и перезвонить в банк по официальному номеру, подчеркивают эксперты.
 
Инфосистемы ДжетОбщество
 
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