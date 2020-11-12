https://ria.ru/20201112/mona-lisa-1584169394.html
В Турции археологи обнаружили древнюю фреску, похожую на "Мону Лизу"
В Турции археологи обнаружили древнюю фреску, похожую на "Мону Лизу"
На раскопках, которые проходили в районе Кадирли южной провинции Османие (Турция), археологи обнаружили древнюю мозаику с изображением женской фигуры, сообщает... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T07:33
2020-11-12T07:33
2020-11-12T07:54
культура
новости культуры
археология
османие (провинция)
леонардо да винчи
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. На раскопках, которые проходили в районе Кадирли южной провинции Османие (Турция), археологи обнаружили древнюю мозаику с изображением женской фигуры, сообщает Hurriyet Daily News.В издании уточняют, ученые называют находку "Моной Лизой Кадрили", так как таинственная незнакомка, изображенная на фреске, напоминает знаменитую картину Леонардо да Винчи.Считается, что мозаика украшала пол виллы, построенной в I — II веках нашей эры. Археологи не исключают, что на панно может быть владелица дома. Дополнительных сведений о фреске пока нет. Необычную находку сейчас исследуют ученые.
https://ria.ru/20201007/kitchen-1578300513.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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новости культуры, археология, османие (провинция), леонардо да винчи