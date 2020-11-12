https://ria.ru/20201112/molotok-1584348441.html

На Кубани возбудили дело против бросавшейся на детей с молотком женщины

На Кубани возбудили дело против бросавшейся на детей с молотком женщины

Полиция возбудила уголовное дело в отношении женщины с молотком, бросавшейся на школьников в Краснодаре, сообщает УМВД по городу. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T18:21

2020-11-12T18:21

2020-11-12T18:21

россия

краснодар

происшествия

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КРАСНОДАР,12 ноя - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении женщины с молотком, бросавшейся на школьников в Краснодаре, сообщает УМВД по городу.Во вторник один из краснодарских пабликов рассказал о нападении женщины на детей. В посте говорится, что когда за второклассника, которого схватила женщина, попыталась вступиться мать его одноклассника, женщина достала молоток и стала угрожать убийством. Молоток удалось выхватить случайному прохожему.По данным краснодарского мэра Евгения Первышова, который высказался о ситуации в своём Telegram-канале, нападавшей оказалась бывшая завкафедрой педиатрии Медакадемии.Как сообщили в УМВД по Краснодару, полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей и очевидцев, изъяли молоток и в тот же день установили личность и место проживания нападавшей. По данным правоохранителей, ранее в отношении этой женщины уже проводились проверки, в результате одной из которых она по инициативе полиции была помещена на лечение в специализированное медучреждение."В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы), санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Проводятся необходимые следственные действия. К проведению проверки привлечены специалисты специализированного медицинского учреждения, которыми будет рассмотрен вопрос о возможном её помещении на стационарное лечение", - сообщили в пресс-службе краснодарского УМВД.

https://ria.ru/20201029/ugrozy-1582023805.html

https://ria.ru/20201012/vnuk-1579379548.html

россия

краснодар

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, краснодар, происшествия