https://ria.ru/20201112/molotok-1584348441.html
На Кубани возбудили дело против бросавшейся на детей с молотком женщины
На Кубани возбудили дело против бросавшейся на детей с молотком женщины
Полиция возбудила уголовное дело в отношении женщины с молотком, бросавшейся на школьников в Краснодаре, сообщает УМВД по городу. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T18:21
2020-11-12T18:21
2020-11-12T18:21
россия
краснодар
происшествия
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КРАСНОДАР,12 ноя - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении женщины с молотком, бросавшейся на школьников в Краснодаре, сообщает УМВД по городу.Во вторник один из краснодарских пабликов рассказал о нападении женщины на детей. В посте говорится, что когда за второклассника, которого схватила женщина, попыталась вступиться мать его одноклассника, женщина достала молоток и стала угрожать убийством. Молоток удалось выхватить случайному прохожему.По данным краснодарского мэра Евгения Первышова, который высказался о ситуации в своём Telegram-канале, нападавшей оказалась бывшая завкафедрой педиатрии Медакадемии.Как сообщили в УМВД по Краснодару, полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей и очевидцев, изъяли молоток и в тот же день установили личность и место проживания нападавшей. По данным правоохранителей, ранее в отношении этой женщины уже проводились проверки, в результате одной из которых она по инициативе полиции была помещена на лечение в специализированное медучреждение."В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы), санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Проводятся необходимые следственные действия. К проведению проверки привлечены специалисты специализированного медицинского учреждения, которыми будет рассмотрен вопрос о возможном её помещении на стационарное лечение", - сообщили в пресс-службе краснодарского УМВД.
https://ria.ru/20201029/ugrozy-1582023805.html
https://ria.ru/20201012/vnuk-1579379548.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, краснодар, происшествия
КРАСНОДАР,12 ноя - РИА Новости.
Полиция возбудила уголовное дело в отношении женщины с молотком, бросавшейся на школьников в Краснодаре
, сообщает УМВД по городу.
Во вторник один из краснодарских пабликов рассказал о нападении женщины на детей. В посте говорится, что когда за второклассника, которого схватила женщина, попыталась вступиться мать его одноклассника, женщина достала молоток и стала угрожать убийством. Молоток удалось выхватить случайному прохожему.
По данным краснодарского мэра Евгения Первышова, который высказался о ситуации в своём Telegram-канале
, нападавшей оказалась бывшая завкафедрой педиатрии Медакадемии.
"Жители и руководство лицея говорят, что на следующий день женщина продолжала ходить возле школы, кидалась на детей. Утверждают, что такая ситуация длится уже довольно долго. Соседи жалуются на то, что женщина ведёт себя агрессивно, бегает по подъезду с топором. По их словам, участковый не реагирует на обращения, психиатрическое освидетельствование не проводилось. Уже обратился в полицию с просьбой отреагировать на ситуацию и принять меры... Обязательно нужно рассмотреть деятельность тех, кто не обращал внимание на просьбы жителей о помощи", - написал мэр.
Как сообщили в УМВД по Краснодару, полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей и очевидцев, изъяли молоток и в тот же день установили личность и место проживания нападавшей. По данным правоохранителей, ранее в отношении этой женщины уже проводились проверки, в результате одной из которых она по инициативе полиции была помещена на лечение в специализированное медучреждение.
"В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы), санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Проводятся необходимые следственные действия. К проведению проверки привлечены специалисты специализированного медицинского учреждения, которыми будет рассмотрен вопрос о возможном её помещении на стационарное лечение", - сообщили в пресс-службе краснодарского УМВД.