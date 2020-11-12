https://ria.ru/20201112/moloko-1584355414.html

Кубань нарастила производство молока на 7,6 процента в 2020 году

Кубань нарастила производство молока на 7,6 процента в 2020 году

Краснодарский край увеличил производство молока на 7,6% с начала текущего года, до 1,058 миллиона тонн, что позволило региону занять третье место в... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T18:48

2020-11-12T18:48

2020-11-12T18:48

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краснодарский край

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КРАСНОДАР, 12 ноя - РИА Новости. Краснодарский край увеличил производство молока на 7,6% с начала текущего года, до 1,058 миллиона тонн, что позволило региону занять третье место в общероссийском рейтинге, сообщает администрация края.Отмечается, что это на 7,6% превышает уровень прошлого года, что позволило краю занять третье место в общероссийском рейтинге. Также Краснодарский край сохранил лидерство в России по производству питьевого молока. "За 8 месяцев текущего года на Кубани было произведено более 218 тысяч тонн питьевого молока, что на 9,6% больше уровня прошлого года", - добавили в администрации.Краснодарский край второй год участвует в нацпроекте "Международная кооперация и экспорт". В 2019 году регион перевыполнил показатели по его реализации. Почти на 50% выросли экспортные поставки масложировой продукции, более чем на 44% – мясной и молочной, на 16% – винодельческой. К 2024 году краю предстоит нарастить объемы экспорта продукции АПК почти до 3,8 миллиарда долларов. В его число входит ряд наименований цельномолочной продукции.

https://ria.ru/20201112/lgota-1584309094.html

https://ria.ru/20201111/medklaster-1584166200.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, краснодарский край, экономика