Кубань нарастила производство молока на 7,6 процента в 2020 году
КРАСНОДАР, 12 ноя - РИА Новости. Краснодарский край увеличил производство молока на 7,6% с начала текущего года, до 1,058 миллиона тонн, что позволило региону занять третье место в общероссийском рейтинге, сообщает администрация края.
"В регионе стабильно растут объемы производства молока-сырья, что позволяет загружать перерабатывающие комбинаты и увеличить выработку готовой молочной продукции, в том числе питьевого молока. С начала года в регионе произведено более 1 миллиона 58 тысяч тонн молока", – говорится в сообщении.
Отмечается, что это на 7,6% превышает уровень прошлого года, что позволило краю занять третье место в общероссийском рейтинге. Также Краснодарский край сохранил лидерство в России по производству питьевого молока. "За 8 месяцев текущего года на Кубани было произведено более 218 тысяч тонн питьевого молока, что на 9,6% больше уровня прошлого года", - добавили в администрации.
Краснодарский край второй год участвует в нацпроекте "Международная кооперация и экспорт". В 2019 году регион перевыполнил показатели по его реализации. Почти на 50% выросли экспортные поставки масложировой продукции, более чем на 44% – мясной и молочной, на 16% – винодельческой. К 2024 году краю предстоит нарастить объемы экспорта продукции АПК почти до 3,8 миллиарда долларов. В его число входит ряд наименований цельномолочной продукции.