https://ria.ru/20201112/mollyusk-1584210263.html

Одно из самых "жутких" в мире существ сняли на видео

Одно из самых "жутких" в мире существ сняли на видео

Австралийские ученые опубликовали видео с "жуткими" глубоководными кальмарами рода Magnapinna, об этом сообщает портал Science Alert. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T06:36

2020-11-12T06:36

2020-11-12T06:36

риа наука

австралия

в мире

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Австралийские ученые опубликовали видео с "жуткими" глубоководными кальмарами рода Magnapinna, об этом сообщает портал Science Alert.Съемки проводились в марте 2017 года в рамках масштабного исследования вод у южного побережья Австралии. Отмечается, что данные моллюски являются одними из самых неуловимых существ в природе, так как обитают на глубинах от одного до четырех километров.Отличительной чертой Magnapinna являются конечности, достигающие длины более восьми метров, что во много раз превосходит длину их тела, а также большой плавник."Эти наблюдения, которые стали первыми в водах Австралии, подтвердили гипотезу о космополитизме (широком распространении вида — ред.) и указали на локальное кластерное распределение кальмаров, находящихся в непосредственной пространственной и временной близости друг от друга", - отметили исследователи в своей статье на PLOS One.

https://ria.ru/20200728/1575018733.html

австралия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

австралия, в мире