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Одно из самых "жутких" в мире существ сняли на видео
Одно из самых "жутких" в мире существ сняли на видео
Австралийские ученые опубликовали видео с "жуткими" глубоководными кальмарами рода Magnapinna, об этом сообщает портал Science Alert. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T06:36
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риа наука
австралия
в мире
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Австралийские ученые опубликовали видео с "жуткими" глубоководными кальмарами рода Magnapinna, об этом сообщает портал Science Alert.Съемки проводились в марте 2017 года в рамках масштабного исследования вод у южного побережья Австралии. Отмечается, что данные моллюски являются одними из самых неуловимых существ в природе, так как обитают на глубинах от одного до четырех километров.Отличительной чертой Magnapinna являются конечности, достигающие длины более восьми метров, что во много раз превосходит длину их тела, а также большой плавник."Эти наблюдения, которые стали первыми в водах Австралии, подтвердили гипотезу о космополитизме (широком распространении вида — ред.) и указали на локальное кластерное распределение кальмаров, находящихся в непосредственной пространственной и временной близости друг от друга", - отметили исследователи в своей статье на PLOS One.
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австралия, в мире

Одно из самых "жутких" в мире существ сняли на видео

06:36 12.11.2020
 
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Австралийские ученые опубликовали видео с "жуткими" глубоководными кальмарами рода Magnapinna, об этом сообщает портал Science Alert.
Съемки проводились в марте 2017 года в рамках масштабного исследования вод у южного побережья Австралии. Отмечается, что данные моллюски являются одними из самых неуловимых существ в природе, так как обитают на глубинах от одного до четырех километров.
Отличительной чертой Magnapinna являются конечности, достигающие длины более восьми метров, что во много раз превосходит длину их тела, а также большой плавник.
"Эти наблюдения, которые стали первыми в водах Австралии, подтвердили гипотезу о космополитизме (широком распространении вида — ред.) и указали на локальное кластерное распределение кальмаров, находящихся в непосредственной пространственной и временной близости друг от друга", - отметили исследователи в своей статье на PLOS One.
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