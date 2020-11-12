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Экипаж МКС оценит влияние коррекции орбиты станции на трещину в модуле
Экипаж МКС оценит влияние коррекции орбиты станции на трещину в модуле
Экипаж Международной космической станции после коррекции ее орбиты, планирующейся в четверг вечером, проведет фотографирование трещины в российском модуле... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T11:58
2020-11-12T13:14
хочу стать космонавтом
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции после коррекции ее орбиты, планирующейся в четверг вечером, проведет фотографирование трещины в российском модуле "Звезда", следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.Ранее представитель пресс-службы "Роскосмоса" сообщил РИА Новости, что на 12 ноября в 22.50 мск намечается коррекция орбиты МКС с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к модулю "Звезда". Ожидается, что в результате коррекции средняя высота орбиты станции увеличится на 1,2 километра.Специалист подмосковного центра управления полетами сказал космонавту Сергею Рыжикову, что экипаж должен будет сфотографировать трещину в промежуточной камере модуля "Звезда", ставшую причиной утечки воздуха, чтобы оценить, как повлияла на нее коррекция орбиты МКС."Работа начинается в 19.30 (22.30 мск - ред.) по плану. В это время в течение получаса - подготовка... Начинают работать корректирующие двигатели, они заканчивают работу... Ты переходишь в ПрК (промежуточная камера - ред.), выполняешь освобождение трещины от пленки и фотографирование", - сказал он Рыжикову.Во вторник астронавт Кэтлин Рубинс установила беспроводные датчики в "протекающем" отсеке модуля "Звезда", которые позволят измерить нагрузки на его конструкцию, возникающие при выполнении коррекции орбиты МКС.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной до 4 сантиметров. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем).В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго. В ноябре руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал, что в декабре на станцию, возможно, доставят азот для пополнения атмосферы МКС и средства для окончательной герметизации трещины.Сейчас на МКС работают Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и Рубинс.
https://ria.ru/20201106/mks-1583288804.html
https://ria.ru/20201105/kosmos-1583149757.html
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кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Экипаж МКС оценит влияние коррекции орбиты станции на трещину в модуле

11:58 12.11.2020 (обновлено: 13:14 12.11.2020)
 
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции после коррекции ее орбиты, планирующейся в четверг вечером, проведет фотографирование трещины в российском модуле "Звезда", следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.
Ранее представитель пресс-службы "Роскосмоса" сообщил РИА Новости, что на 12 ноября в 22.50 мск намечается коррекция орбиты МКС с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к модулю "Звезда". Ожидается, что в результате коррекции средняя высота орбиты станции увеличится на 1,2 километра.
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Специалист подмосковного центра управления полетами сказал космонавту Сергею Рыжикову, что экипаж должен будет сфотографировать трещину в промежуточной камере модуля "Звезда", ставшую причиной утечки воздуха, чтобы оценить, как повлияла на нее коррекция орбиты МКС.
"Работа начинается в 19.30 (22.30 мск - ред.) по плану. В это время в течение получаса - подготовка... Начинают работать корректирующие двигатели, они заканчивают работу... Ты переходишь в ПрК (промежуточная камера - ред.), выполняешь освобождение трещины от пленки и фотографирование", - сказал он Рыжикову.
Во вторник астронавт Кэтлин Рубинс установила беспроводные датчики в "протекающем" отсеке модуля "Звезда", которые позволят измерить нагрузки на его конструкцию, возникающие при выполнении коррекции орбиты МКС.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.
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Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной до 4 сантиметров. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем).
В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго. В ноябре руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал, что в декабре на станцию, возможно, доставят азот для пополнения атмосферы МКС и средства для окончательной герметизации трещины.
Сейчас на МКС работают Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и Рубинс.
 
Хочу стать космонавтомКэтлин РубинсСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
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