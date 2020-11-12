https://ria.ru/20201112/mks-1584248424.html

Экипаж МКС оценит влияние коррекции орбиты станции на трещину в модуле

Экипаж МКС оценит влияние коррекции орбиты станции на трещину в модуле

Экипаж Международной космической станции после коррекции ее орбиты, планирующейся в четверг вечером, проведет фотографирование трещины в российском модуле... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T11:58

2020-11-12T11:58

2020-11-12T13:14

хочу стать космонавтом

кэтлин рубинс

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции после коррекции ее орбиты, планирующейся в четверг вечером, проведет фотографирование трещины в российском модуле "Звезда", следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.Ранее представитель пресс-службы "Роскосмоса" сообщил РИА Новости, что на 12 ноября в 22.50 мск намечается коррекция орбиты МКС с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к модулю "Звезда". Ожидается, что в результате коррекции средняя высота орбиты станции увеличится на 1,2 километра.Специалист подмосковного центра управления полетами сказал космонавту Сергею Рыжикову, что экипаж должен будет сфотографировать трещину в промежуточной камере модуля "Звезда", ставшую причиной утечки воздуха, чтобы оценить, как повлияла на нее коррекция орбиты МКС."Работа начинается в 19.30 (22.30 мск - ред.) по плану. В это время в течение получаса - подготовка... Начинают работать корректирующие двигатели, они заканчивают работу... Ты переходишь в ПрК (промежуточная камера - ред.), выполняешь освобождение трещины от пленки и фотографирование", - сказал он Рыжикову.Во вторник астронавт Кэтлин Рубинс установила беспроводные датчики в "протекающем" отсеке модуля "Звезда", которые позволят измерить нагрузки на его конструкцию, возникающие при выполнении коррекции орбиты МКС.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной до 4 сантиметров. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем).В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго. В ноябре руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал, что в декабре на станцию, возможно, доставят азот для пополнения атмосферы МКС и средства для окончательной герметизации трещины.Сейчас на МКС работают Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и Рубинс.

https://ria.ru/20201106/mks-1583288804.html

https://ria.ru/20201105/kosmos-1583149757.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука