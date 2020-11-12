Первые туристы, летящие на корабле Маска на МКС, подписали контракт
© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Первые туристы, отправляющиеся в 2021 году на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, подписали контракт, сообщила американская фирма Axiom Space.
"Многонациональный экипаж, состоящий из трех частных астронавтов и (бывшего астронавта НАСА) Майкла Лопеса-Алегриа, официально подписал (контракт) с Axiom", - говорится в сообщении компании в Twitter.
Отмечается, что полет на МКС намечается не ранее конца 2021 года.
В марте Axiom Space заказала у компании SpaceX полет Crew Dragon на МКС.
В январе Axiom Space сообщила, что планирует создать четыре коммерческих модуля (узловой, исследовательско-производственный, жилой и обзорный) для МКС с запуском первого из них в 2024 году. В будущем после принятия решения о завершении эксплуатации МКС эти модули будут отстыкованы от станции и образуют отдельную коммерческую станцию. Для этого ее дооснастят большой энергетической платформой.
Компания Axiom Space основана в 2016 году бывшим руководителем программы МКС в НАСА Майклом Саффредини.
В 2001-2009 годах на российских кораблях "Союз" по контрактам с американской компанией Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе дважды - американец Чарльз Симони.
В декабре 2021 года намечается полет "Союза МС-20" на МКС с экипажем из российского космонавта и двух туристов. Кроме того, в 2023 году планируется еще один полет "Союза" с двумя туристами, один из которых может совершить первый в истории выход в открытый космос с борта МКС вместе с российским космонавтом.