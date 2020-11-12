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https://ria.ru/20201112/mks-1584201951.html
Первые туристы, летящие на корабле Маска на МКС, подписали контракт
Первые туристы, летящие на корабле Маска на МКС, подписали контракт
Первые туристы, отправляющиеся в 2021 году на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, подписали контракт, сообщила РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T00:30
2020-11-12T00:30
хочу стать космонавтом
илон маск
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
spacex
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Первые туристы, отправляющиеся в 2021 году на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, подписали контракт, сообщила американская фирма Axiom Space.Отмечается, что полет на МКС намечается не ранее конца 2021 года.В марте Axiom Space заказала у компании SpaceX полет Crew Dragon на МКС.В январе Axiom Space сообщила, что планирует создать четыре коммерческих модуля (узловой, исследовательско-производственный, жилой и обзорный) для МКС с запуском первого из них в 2024 году. В будущем после принятия решения о завершении эксплуатации МКС эти модули будут отстыкованы от станции и образуют отдельную коммерческую станцию. Для этого ее дооснастят большой энергетической платформой.Компания Axiom Space основана в 2016 году бывшим руководителем программы МКС в НАСА Майклом Саффредини.В 2001-2009 годах на российских кораблях "Союз" по контрактам с американской компанией Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе дважды - американец Чарльз Симони.В декабре 2021 года намечается полет "Союза МС-20" на МКС с экипажем из российского космонавта и двух туристов. Кроме того, в 2023 году планируется еще один полет "Союза" с двумя туристами, один из которых может совершить первый в истории выход в открытый космос с борта МКС вместе с российским космонавтом.
https://ria.ru/20201106/mks-1583288804.html
https://ria.ru/20201105/kosmos-1583149757.html
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илон маск, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, spacex

Первые туристы, летящие на корабле Маска на МКС, подписали контракт

00:30 12.11.2020
 
© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : NASA/Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Первые туристы, отправляющиеся в 2021 году на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, подписали контракт, сообщила американская фирма Axiom Space.

"Многонациональный экипаж, состоящий из трех частных астронавтов и (бывшего астронавта НАСА) Майкла Лопеса-Алегриа, официально подписал (контракт) с Axiom", - говорится в сообщении компании в Twitter.

Отмечается, что полет на МКС намечается не ранее конца 2021 года.
В марте Axiom Space заказала у компании SpaceX полет Crew Dragon на МКС.
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В январе Axiom Space сообщила, что планирует создать четыре коммерческих модуля (узловой, исследовательско-производственный, жилой и обзорный) для МКС с запуском первого из них в 2024 году. В будущем после принятия решения о завершении эксплуатации МКС эти модули будут отстыкованы от станции и образуют отдельную коммерческую станцию. Для этого ее дооснастят большой энергетической платформой.
Компания Axiom Space основана в 2016 году бывшим руководителем программы МКС в НАСА Майклом Саффредини.
В 2001-2009 годах на российских кораблях "Союз" по контрактам с американской компанией Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе дважды - американец Чарльз Симони.
В декабре 2021 года намечается полет "Союза МС-20" на МКС с экипажем из российского космонавта и двух туристов. Кроме того, в 2023 году планируется еще один полет "Союза" с двумя туристами, один из которых может совершить первый в истории выход в открытый космос с борта МКС вместе с российским космонавтом.
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Хочу стать космонавтомИлон МаскМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАSpaceX
 
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