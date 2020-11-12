https://ria.ru/20201112/mks-1584201951.html

Первые туристы, летящие на корабле Маска на МКС, подписали контракт

Первые туристы, летящие на корабле Маска на МКС, подписали контракт

Первые туристы, отправляющиеся в 2021 году на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, подписали контракт, сообщила РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T00:30

2020-11-12T00:30

2020-11-12T00:30

хочу стать космонавтом

илон маск

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

наса

spacex

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Первые туристы, отправляющиеся в 2021 году на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, подписали контракт, сообщила американская фирма Axiom Space.Отмечается, что полет на МКС намечается не ранее конца 2021 года.В марте Axiom Space заказала у компании SpaceX полет Crew Dragon на МКС.В январе Axiom Space сообщила, что планирует создать четыре коммерческих модуля (узловой, исследовательско-производственный, жилой и обзорный) для МКС с запуском первого из них в 2024 году. В будущем после принятия решения о завершении эксплуатации МКС эти модули будут отстыкованы от станции и образуют отдельную коммерческую станцию. Для этого ее дооснастят большой энергетической платформой.Компания Axiom Space основана в 2016 году бывшим руководителем программы МКС в НАСА Майклом Саффредини.В 2001-2009 годах на российских кораблях "Союз" по контрактам с американской компанией Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе дважды - американец Чарльз Симони.В декабре 2021 года намечается полет "Союза МС-20" на МКС с экипажем из российского космонавта и двух туристов. Кроме того, в 2023 году планируется еще один полет "Союза" с двумя туристами, один из которых может совершить первый в истории выход в открытый космос с борта МКС вместе с российским космонавтом.

https://ria.ru/20201106/mks-1583288804.html

https://ria.ru/20201105/kosmos-1583149757.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, spacex