В Ереване завершился митинг оппозиции
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время митинга оппозиции в Ереване
ЕРЕВАН, 12 ноя - РИА Новости. Митинг с требованием отставки действующего премьера Армении Никола Пашиняна у здания оперного театра в центре Еревана закончился, все участники и тяжело экипированные подразделения МВД покинули место проведения акции, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
В настоящее время на площади у театра оперы не осталось ни одного митингующего. Присутствуют только подразделения патрульной службы МВД Армении и до десятка журналистов.
После серии задержаний демонстрантов площадь покинули спецподразделения МВД и тяжело экипированные сотрудники правоохранительных органов. Обстановка на площади спокойная.
В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки премьера Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест. Задержаны десять оппозиционных лидеров, в том числе глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, бывшие вице-спикеры парламента Ара Саакян и Эдуард Шармазанов, экс-директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.