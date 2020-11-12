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Мишустин оценил ситуацию в российской экономике
Мишустин оценил ситуацию в российской экономике
Ситуация в российской экономике по-прежнему непростая, в поддержке нуждаются целые отрасли, предприятия и россияне, в том числе семьи с детьми, заявил... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T11:59
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михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Ситуация в российской экономике по-прежнему непростая, в поддержке нуждаются целые отрасли, предприятия и россияне, в том числе семьи с детьми, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Он подчеркнул, что правительство должно сделать всё необходимое для решения проблем, с которыми столкнулись россияне.
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михаил мишустин, экономика

Мишустин оценил ситуацию в российской экономике

11:59 12.11.2020 (обновлено: 12:07 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главами фракций и руководством Госдумы РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главами фракций и руководством Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Ситуация в российской экономике по-прежнему непростая, в поддержке нуждаются целые отрасли, предприятия и россияне, в том числе семьи с детьми, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Ситуация в экономике по-прежнему непростая. В поддержке нуждаются как целые отрасли, так и отдельные предприятия, малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели и, конечно, люди, которые остались без работы, и семьи с детьми", - сказал Мишустин на заседании кабмина в четверг.
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Михаил МишустинЭкономика
 
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