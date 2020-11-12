https://ria.ru/20201112/mishustin-1584248961.html

Мишустин оценил ситуацию в российской экономике

Мишустин оценил ситуацию в российской экономике

Ситуация в российской экономике по-прежнему непростая, в поддержке нуждаются целые отрасли, предприятия и россияне, в том числе семьи с детьми, заявил... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T11:59

2020-11-12T11:59

2020-11-12T12:07

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Ситуация в российской экономике по-прежнему непростая, в поддержке нуждаются целые отрасли, предприятия и россияне, в том числе семьи с детьми, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Он подчеркнул, что правительство должно сделать всё необходимое для решения проблем, с которыми столкнулись россияне.

https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584118316.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, экономика