https://ria.ru/20201112/mishustin-1584248961.html
Мишустин оценил ситуацию в российской экономике
Мишустин оценил ситуацию в российской экономике
Ситуация в российской экономике по-прежнему непростая, в поддержке нуждаются целые отрасли, предприятия и россияне, в том числе семьи с детьми, заявил... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T11:59
2020-11-12T11:59
2020-11-12T12:07
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Ситуация в российской экономике по-прежнему непростая, в поддержке нуждаются целые отрасли, предприятия и россияне, в том числе семьи с детьми, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Он подчеркнул, что правительство должно сделать всё необходимое для решения проблем, с которыми столкнулись россияне.
https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584118316.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, экономика