https://ria.ru/20201112/mishustin-1584241890.html
Мишустин проводит совещание с членами правительства
Мишустин проводит совещание с членами правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит совещание совещание с членами Правительства. Заседание проходит в формате видеоконцеренции. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T12:00
2020-11-12T12:00
2020-11-12T12:00
россия
михаил мишустин
политика
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Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит совещание совещание с членами Правительства. Заседание проходит в формате видеоконцеренции.
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Видеоконференция Михаила Мишустина с членами правительства
LIVE: Видеоконференция Михаила Мишустина с членами правительства
2020-11-12T12:00
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PT10M49S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, видео, михаил мишустин, политика
Мишустин проводит совещание с членами правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит совещание совещание с членами Правительства. Заседание проходит в формате видеоконцеренции.
2020-11-12T12:00
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PT10M49S
Мишустин проводит совещание с членами правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит совещание совещание с членами Правительства. Заседание проходит в формате видеоконцеренции.