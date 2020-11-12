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Мишустин включил электронику в перечень приоритетной экспортной продукции
Мишустин включил электронику в перечень приоритетной экспортной продукции
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении радиоэлектроники в перечень приоритетной экспортной продукции, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.11.2020
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михаил мишустин
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении радиоэлектроники в перечень приоритетной экспортной продукции, сообщила пресс-служба правительства.Продвижение продукции российской радиоэлектронной промышленности на мировой рынок предусмотрено стратегией развития отрасли до 2030 года. Правительство разработало ее по поручению президента РФ Владимира Путина и утвердило в январе 2020 года.Одна из основных целей развития отрасли на ближайшие десять лет - рост выручки в 2,5 раза, а также почти трехкратное увеличение экспорта. Как уточняет кабмин, добиться этого предполагается через развитие научно-технического потенциала, оптимизацию и перевооружение производства, запуск новых промышленных технологий, а также совершенствование нормативно-правовой базы и подготовку высококвалифицированных кадров.В марте Мишустин посвятил развитию отечественной электроники специальное совещание с участием профильных вице-премьеров и министров. Он призвал сконцентрироваться на трех составляющих: инвестициях, импортозамещении и создании комфортных условий, включая льготы и преференции, для участников рынка.
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михаил мишустин, владимир путин, экономика

Мишустин включил электронику в перечень приоритетной экспортной продукции

11:12 12.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с руководителем Федеральной антимонопольной службы России Игорем Артемьевым и бывшим вице-губернатором Петербурга Максимом Шаскольским
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с руководителем Федеральной антимонопольной службы России Игорем Артемьевым и бывшим вице-губернатором Петербурга Максимом Шаскольским - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении радиоэлектроники в перечень приоритетной экспортной продукции, сообщила пресс-служба правительства.
"Россия будет укреплять позиции отечественной радиоэлектроники на мировом рынке. Экспорт такой продукции решено поддерживать в приоритетном порядке", - говорится в сообщении.
Уголь - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
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Продвижение продукции российской радиоэлектронной промышленности на мировой рынок предусмотрено стратегией развития отрасли до 2030 года. Правительство разработало ее по поручению президента РФ Владимира Путина и утвердило в январе 2020 года.
Одна из основных целей развития отрасли на ближайшие десять лет - рост выручки в 2,5 раза, а также почти трехкратное увеличение экспорта. Как уточняет кабмин, добиться этого предполагается через развитие научно-технического потенциала, оптимизацию и перевооружение производства, запуск новых промышленных технологий, а также совершенствование нормативно-правовой базы и подготовку высококвалифицированных кадров.
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В марте Мишустин посвятил развитию отечественной электроники специальное совещание с участием профильных вице-премьеров и министров. Он призвал сконцентрироваться на трех составляющих: инвестициях, импортозамещении и создании комфортных условий, включая льготы и преференции, для участников рынка.
 
Михаил МишустинВладимир ПутинЭкономика
 
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