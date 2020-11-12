https://ria.ru/20201112/mishustin-1584237545.html

Мишустин включил электронику в перечень приоритетной экспортной продукции

Мишустин включил электронику в перечень приоритетной экспортной продукции

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении радиоэлектроники в перечень приоритетной экспортной продукции, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.11.2020

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михаил мишустин

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении радиоэлектроники в перечень приоритетной экспортной продукции, сообщила пресс-служба правительства.Продвижение продукции российской радиоэлектронной промышленности на мировой рынок предусмотрено стратегией развития отрасли до 2030 года. Правительство разработало ее по поручению президента РФ Владимира Путина и утвердило в январе 2020 года.Одна из основных целей развития отрасли на ближайшие десять лет - рост выручки в 2,5 раза, а также почти трехкратное увеличение экспорта. Как уточняет кабмин, добиться этого предполагается через развитие научно-технического потенциала, оптимизацию и перевооружение производства, запуск новых промышленных технологий, а также совершенствование нормативно-правовой базы и подготовку высококвалифицированных кадров.В марте Мишустин посвятил развитию отечественной электроники специальное совещание с участием профильных вице-премьеров и министров. Он призвал сконцентрироваться на трех составляющих: инвестициях, импортозамещении и создании комфортных условий, включая льготы и преференции, для участников рынка.

https://ria.ru/20201111/ugol-1584028771.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, владимир путин, экономика