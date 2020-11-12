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Мишустин представил правительству новых министров
Мишустин представил правительству новых министров
Председатель правительства России Михаил Мишустин представил кабмину новых министров, отметил их опыт решения сложных вопросов и призвал приложить все усилия... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T12:39
2020-11-12T12:39
михаил мишустин
правительство рф
политика
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин представил кабмину новых министров, отметил их опыт решения сложных вопросов и призвал приложить все усилия для выполнения поставленных задач.Мишустин в понедельник выступил с предложениями Госдуме назначить вице-премьером главу Минэнерго Александра Новака, а на его место - главу "Русгидро" Николая Шульгинова. Также он предложил назначить руководителем Минтранса главу "Аэрофлота" Виталия Савельева, главой Минприроды - министра по Арктике Александра Козлова, главой Минстроя - первого замминистра Ирека Файзуллина, главой Минвостокразвития - главу Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова.Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в Конституцию РФ, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств - их назначает президент после консультаций с Советом Федерации. На пленарном заседании Госдумы во вторник все предложенные премьером кандидатуры были утверждены, в тот же день президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы о назначении.В четверг Мишустин провел заседание правительства в обновленном составе и представил членам кабинета министров новых коллег."Коллеги, поздравляю вас с назначением на эти ответственные посты. Все вы имеете большой опыт решения сложных вопросов, хорошо осознаете серьезность стоящих перед нами задач. Надо приложить все усилия, чтобы их выполнить", - обратился Мишустин к новым министрам.По его словам, "правительство должно действовать как команда профессионалов, которая понимает свою ответственность за будущее страны". Требования, которые граждане предъявляют к власти, в нынешней ситуации серьезно изменились, и это справедливо, отметил премьер. "Люди рассчитывают на нас, и мы не имеем права их подвести", - подчеркнул Мишустин.Глава кабмина также высказал благодарность депутатам Госдумы, поддержавшим предложенные кандидатуры. "Хотел бы поблагодарить парламентариев за поддержку. Убежден, это станет хорошей основой для нашей совместной работы с законодателями в дальнейшем", - добавил он.
https://ria.ru/20201110/novak-1583958647.html
https://ria.ru/20201112/zadachi-1584255285.html
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михаил мишустин, правительство рф, политика

Мишустин представил правительству новых министров

12:39 12.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаседание правительства РФ
Заседание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин представил кабмину новых министров, отметил их опыт решения сложных вопросов и призвал приложить все усилия для выполнения поставленных задач.
Мишустин в понедельник выступил с предложениями Госдуме назначить вице-премьером главу Минэнерго Александра Новака, а на его место - главу "Русгидро" Николая Шульгинова. Также он предложил назначить руководителем Минтранса главу "Аэрофлота" Виталия Савельева, главой Минприроды - министра по Арктике Александра Козлова, главой Минстроя - первого замминистра Ирека Файзуллина, главой Минвостокразвития - главу Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова.
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Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в Конституцию РФ, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств - их назначает президент после консультаций с Советом Федерации. На пленарном заседании Госдумы во вторник все предложенные премьером кандидатуры были утверждены, в тот же день президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы о назначении.
В четверг Мишустин провел заседание правительства в обновленном составе и представил членам кабинета министров новых коллег.
"Коллеги, поздравляю вас с назначением на эти ответственные посты. Все вы имеете большой опыт решения сложных вопросов, хорошо осознаете серьезность стоящих перед нами задач. Надо приложить все усилия, чтобы их выполнить", - обратился Мишустин к новым министрам.
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Мишустин рассказал о новых задачах правительства
По его словам, "правительство должно действовать как команда профессионалов, которая понимает свою ответственность за будущее страны". Требования, которые граждане предъявляют к власти, в нынешней ситуации серьезно изменились, и это справедливо, отметил премьер. "Люди рассчитывают на нас, и мы не имеем права их подвести", - подчеркнул Мишустин.
Глава кабмина также высказал благодарность депутатам Госдумы, поддержавшим предложенные кандидатуры. "Хотел бы поблагодарить парламентариев за поддержку. Убежден, это станет хорошей основой для нашей совместной работы с законодателями в дальнейшем", - добавил он.
 
Михаил МишустинПравительство РФПолитика
 
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