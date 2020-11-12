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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201112/matkapital-1584315745.html
Жительницы Подмосковья могут оформлять маткапитал онлайн
Жительницы Подмосковья могут оформлять маткапитал онлайн
Жительницы Московской области смогут оформить материнский капитал в режиме онлайн после рождения или усыновления третьего и последующих детей, сообщил телеканал РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T16:20
2020-11-12T16:20
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Жительницы Московской области смогут оформить материнский капитал в режиме онлайн после рождения или усыновления третьего и последующих детей, сообщил телеканал "360".Услугу предоставят в офисах МФЦ или на портале uslugi.mosreg.ru. Данная процедура доступна мамам, получившим сертификат. Право на оформление выплаты имеют те, кто не использовал средства капитала при рождении, усыновлении третьего и последующих детей до 31 декабря 2020 года.Перечень сервисов, связанных с услугами, расширяется в Подмосковье постоянно. За 2020 год в регионе заработали 68 обновленных сервисов. Об этом рассказал министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар."Услуги по социальному блоку одни из самых востребованных, и очень важно сделать их удобными для жителей", – отметил он.По его словам, появление услуги по выплате из средств регионального маткапитала на портале "позволит сэкономить время и подать все необходимые документы не выходя из дома".В течение восьми рабочих дней матери получат уведомление в личном кабинете о том, что услуга выполнена.Жительницы Подмосковья, получившие сертификат, смогут потратить материнский капитал сразу или по частям. Деньги разрешается вложить в образование одного или нескольких детей, улучшение жилищных условий либо взять ежегодную выплату – 50 тысяч рублей в 2020 году и столько же либо остаток средств – в 2021-м.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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московская область (подмосковье)

Жительницы Подмосковья могут оформлять маткапитал онлайн

16:20 12.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СазоновМама с ребенком во время прогулки
Мама с ребенком во время прогулки - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сазонов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Жительницы Московской области смогут оформить материнский капитал в режиме онлайн после рождения или усыновления третьего и последующих детей, сообщил телеканал "360".
Услугу предоставят в офисах МФЦ или на портале uslugi.mosreg.ru. Данная процедура доступна мамам, получившим сертификат. Право на оформление выплаты имеют те, кто не использовал средства капитала при рождении, усыновлении третьего и последующих детей до 31 декабря 2020 года.
Перечень сервисов, связанных с услугами, расширяется в Подмосковье постоянно. За 2020 год в регионе заработали 68 обновленных сервисов. Об этом рассказал министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.
"Услуги по социальному блоку одни из самых востребованных, и очень важно сделать их удобными для жителей", – отметил он.
По его словам, появление услуги по выплате из средств регионального маткапитала на портале "позволит сэкономить время и подать все необходимые документы не выходя из дома".
В течение восьми рабочих дней матери получат уведомление в личном кабинете о том, что услуга выполнена.
Жительницы Подмосковья, получившие сертификат, смогут потратить материнский капитал сразу или по частям. Деньги разрешается вложить в образование одного или нескольких детей, улучшение жилищных условий либо взять ежегодную выплату – 50 тысяч рублей в 2020 году и столько же либо остаток средств – в 2021-м.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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