https://ria.ru/20201112/matkapital-1584315745.html

Жительницы Подмосковья могут оформлять маткапитал онлайн

Жительницы Подмосковья могут оформлять маткапитал онлайн

Жительницы Московской области смогут оформить материнский капитал в режиме онлайн после рождения или усыновления третьего и последующих детей, сообщил телеканал РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T16:20

2020-11-12T16:20

2020-11-12T16:20

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584314115_0:77:1500:921_1400x0_80_0_0_5ac541336ca07d90c41ed61dd75cbd94.jpg

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Жительницы Московской области смогут оформить материнский капитал в режиме онлайн после рождения или усыновления третьего и последующих детей, сообщил телеканал "360".Услугу предоставят в офисах МФЦ или на портале uslugi.mosreg.ru. Данная процедура доступна мамам, получившим сертификат. Право на оформление выплаты имеют те, кто не использовал средства капитала при рождении, усыновлении третьего и последующих детей до 31 декабря 2020 года.Перечень сервисов, связанных с услугами, расширяется в Подмосковье постоянно. За 2020 год в регионе заработали 68 обновленных сервисов. Об этом рассказал министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар."Услуги по социальному блоку одни из самых востребованных, и очень важно сделать их удобными для жителей", – отметил он.По его словам, появление услуги по выплате из средств регионального маткапитала на портале "позволит сэкономить время и подать все необходимые документы не выходя из дома".В течение восьми рабочих дней матери получат уведомление в личном кабинете о том, что услуга выполнена.Жительницы Подмосковья, получившие сертификат, смогут потратить материнский капитал сразу или по частям. Деньги разрешается вложить в образование одного или нескольких детей, улучшение жилищных условий либо взять ежегодную выплату – 50 тысяч рублей в 2020 году и столько же либо остаток средств – в 2021-м.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)