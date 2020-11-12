В Минске ввели обязательный масочный режим
11:52 12.11.2020 (обновлено: 12:55 12.11.2020)
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛюди в защитных масках на остановке общественного транспорта в Екатеринбурге
МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Обязательный масочный режим введен в Минске в связи с пандемией коронавируса COVID-19, сообщила в четверг пресс-служба минздрава Белоруссии.
Ранее масочный режим был введен в ряде регионов страны. В Минске с начала пандемии не вводилось требование об обязательном ношении медицинских масок в общественных местах.
"В Минске введен обязательный масочный режим", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минздрава.
Как пояснили в пресс-службе, это касается не только работников, но и посетителей всех без исключения объектов белорусской столицы. Носить маску также обязательно в общественном транспорте, метро, маршрутках, такси.
28 сентября, 14:49Первую партию "Спутника V" от коронавируса завезли в Белоруссию
Отмечается, что соответствующие изменения в решение, которым утверждены меры по профилактике острых респираторных инфекций и коронавируса в Минске, внесены в четверг на заседании Мингорисполкома.
"Контроль за соблюдением требований распространения вирусных инфекций и COVID-19 в городе усилят с сегодняшнего дня. Решение обязывает руководителей организаций всех форм собственности принять необходимые меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий", - добавили в пресс-службе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом по сравнению с летом. По данным на среду, в республике число зарегистрированных случаев COVID-19 за сутки выросло на 1057 - до 109 357, умерли еще шесть человек, всего с начала распространения инфекции скончались 1022 пациента.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. Лукашенко отметил, что привержен выбранной ранее тактике борьбы с распространением COVID-19, не предполагающей тотальных ограничительных мер, но не исключил при необходимости отдельных запретов.
24 сентября, 07:55ИнфографикаКто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф