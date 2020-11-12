https://ria.ru/20201112/maski-1584246681.html

В Минске ввели обязательный масочный режим

В Минске ввели обязательный масочный режим

Обязательный масочный режим введен в Минске в связи с пандемией коронавируса COVID-19, сообщила в четверг пресс-служба минздрава Белоруссии. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T11:52

2020-11-12T11:52

2020-11-12T12:55

александр лукашенко

белоруссия

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

министерство здравоохранения белоруссии

минск

в мире

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МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Обязательный масочный режим введен в Минске в связи с пандемией коронавируса COVID-19, сообщила в четверг пресс-служба минздрава Белоруссии.Ранее масочный режим был введен в ряде регионов страны. В Минске с начала пандемии не вводилось требование об обязательном ношении медицинских масок в общественных местах.Как пояснили в пресс-службе, это касается не только работников, но и посетителей всех без исключения объектов белорусской столицы. Носить маску также обязательно в общественном транспорте, метро, маршрутках, такси.Отмечается, что соответствующие изменения в решение, которым утверждены меры по профилактике острых респираторных инфекций и коронавируса в Минске, внесены в четверг на заседании Мингорисполкома.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом по сравнению с летом. По данным на среду, в республике число зарегистрированных случаев COVID-19 за сутки выросло на 1057 - до 109 357, умерли еще шесть человек, всего с начала распространения инфекции скончались 1022 пациента.Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. Лукашенко отметил, что привержен выбранной ранее тактике борьбы с распространением COVID-19, не предполагающей тотальных ограничительных мер, но не исключил при необходимости отдельных запретов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://radiosputnik.ria.ru/20200928/vaktsina-1577890979.html

белоруссия

минск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения белоруссии, минск, в мире