https://ria.ru/20201112/mailru-1584321485.html

Пользователи "Почты Mail.ru" столкнулись со сбоями в работе сервиса

Пользователи "Почты Mail.ru" столкнулись со сбоями в работе сервиса

Пользователи почты Mail.ru столкнулись со сбоями в ее работе, компания работает над их устранением и обещает в ближайшее время восстановить штатную работу... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T16:40

2020-11-12T16:40

2020-11-12T16:40

mail.ru group

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155041/96/1550419666_0:0:3056:1720_1400x0_80_0_0_264f42438dd83dd87652d06fb00d930f.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пользователи почты Mail.ru столкнулись со сбоями в ее работе, компания работает над их устранением и обещает в ближайшее время восстановить штатную работу сервиса.По данным на сайте Downdetector, который отслеживает неполадки и отключения на популярных интернет-ресурсах, сбои начались около 15.20 мск. Больше всего жалоб пользователей (74%) касается работы почты, 23% - сайта mail.ru.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

mail.ru group, технологии