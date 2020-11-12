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Пользователи "Почты Mail.ru" столкнулись со сбоями в работе сервиса
Пользователи "Почты Mail.ru" столкнулись со сбоями в работе сервиса
Пользователи почты Mail.ru столкнулись со сбоями в ее работе, компания работает над их устранением и обещает в ближайшее время восстановить штатную работу... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T16:40
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mail.ru group
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пользователи почты Mail.ru столкнулись со сбоями в ее работе, компания работает над их устранением и обещает в ближайшее время восстановить штатную работу сервиса.По данным на сайте Downdetector, который отслеживает неполадки и отключения на популярных интернет-ресурсах, сбои начались около 15.20 мск. Больше всего жалоб пользователей (74%) касается работы почты, 23% - сайта mail.ru.
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РИА Новости
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РИА Новости
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mail.ru group, технологии

Пользователи "Почты Mail.ru" столкнулись со сбоями в работе сервиса

16:40 12.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтенд компании Mail.ru Group
Стенд компании Mail.ru Group - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пользователи почты Mail.ru столкнулись со сбоями в ее работе, компания работает над их устранением и обещает в ближайшее время восстановить штатную работу сервиса.
По данным на сайте Downdetector, который отслеживает неполадки и отключения на популярных интернет-ресурсах, сбои начались около 15.20 мск. Больше всего жалоб пользователей (74%) касается работы почты, 23% - сайта mail.ru.
"Небольшой процент пользователей почты действительно столкнулся со сложностями со входом в сервис. Мы оперативно определили причины неполадок, работаем над их устранением и в ближайшее время сервис вернется к работе в штатном режиме. Данные наших пользователей не пострадали", - сказали РИА Новости в пресс-службе Mail.ru Group.
 
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