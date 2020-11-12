https://ria.ru/20201112/mailru-1584321485.html
Пользователи "Почты Mail.ru" столкнулись со сбоями в работе сервиса
Пользователи "Почты Mail.ru" столкнулись со сбоями в работе сервиса
Пользователи почты Mail.ru столкнулись со сбоями в ее работе, компания работает над их устранением и обещает в ближайшее время восстановить штатную работу... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T16:40
2020-11-12T16:40
2020-11-12T16:40
mail.ru group
технологии
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пользователи почты Mail.ru столкнулись со сбоями в ее работе, компания работает над их устранением и обещает в ближайшее время восстановить штатную работу сервиса.По данным на сайте Downdetector, который отслеживает неполадки и отключения на популярных интернет-ресурсах, сбои начались около 15.20 мск. Больше всего жалоб пользователей (74%) касается работы почты, 23% - сайта mail.ru.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
mail.ru group, технологии