https://ria.ru/20201112/mac-1584320170.html
Новый процессор Apple M1 обогнал по производительности Ryzen 9 и Core i9
Новый процессор Apple M1 обогнал по производительности Ryzen 9 и Core i9
Процессор M1 собственной разработки Apple, на основе которого построены новые компьютеры Mac, продемонстрировал впечатляющие результаты в бенчмарке Geekbench 5. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T16:36
2020-11-12T16:36
2020-11-12T16:36
риа наука
apple
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584106580_0:0:3640:2048_1400x0_80_0_0_d8434fdde6458245177015dbaeae227b.jpg
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Процессор M1 собственной разработки Apple, на основе которого построены новые компьютеры Mac, продемонстрировал впечатляющие результаты в бенчмарке Geekbench 5.Синтетические тесты нового ноутбука MacBook Air показали, что компьютер в одноядерном тесте набирает 1687 баллов, в многоядерном — 7433 балла. Фактически, в первом режиме чип Apple Silicon оказался производительнее топовых десктопных процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Intel Core i9-10900K. В многоядерном синтетическом тесте лэптоп начального уровня обогнал по баллам топовый 16-дюймовый MacBook Pro 2019 года.Новый 5-нанометровый процессор первыми получили ноутбуки MacBook Air и Pro 13, а также настольный Mac mini. В следующем 2021 году на процессоре M1 появится еще больше компьютеров Mac.
https://ria.ru/20201110/macbook-1584018521.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584106580_859:0:3590:2048_1400x0_80_0_0_9fc45132b846b68728db9a63ae3b42fe.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
apple, технологии