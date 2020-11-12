https://ria.ru/20201112/mac-1584320170.html

Новый процессор Apple M1 обогнал по производительности Ryzen 9 и Core i9

Новый процессор Apple M1 обогнал по производительности Ryzen 9 и Core i9

Процессор M1 собственной разработки Apple, на основе которого построены новые компьютеры Mac, продемонстрировал впечатляющие результаты в бенчмарке Geekbench 5. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T16:36

2020-11-12T16:36

2020-11-12T16:36

риа наука

apple

технологии

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Процессор M1 собственной разработки Apple, на основе которого построены новые компьютеры Mac, продемонстрировал впечатляющие результаты в бенчмарке Geekbench 5.Синтетические тесты нового ноутбука MacBook Air показали, что компьютер в одноядерном тесте набирает 1687 баллов, в многоядерном — 7433 балла. Фактически, в первом режиме чип Apple Silicon оказался производительнее топовых десктопных процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Intel Core i9-10900K. В многоядерном синтетическом тесте лэптоп начального уровня обогнал по баллам топовый 16-дюймовый MacBook Pro 2019 года.Новый 5-нанометровый процессор первыми получили ноутбуки MacBook Air и Pro 13, а также настольный Mac mini. В следующем 2021 году на процессоре M1 появится еще больше компьютеров Mac.

https://ria.ru/20201110/macbook-1584018521.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple, технологии