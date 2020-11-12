Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201112/mac-1584320170.html
Новый процессор Apple M1 обогнал по производительности Ryzen 9 и Core i9
Новый процессор Apple M1 обогнал по производительности Ryzen 9 и Core i9
Процессор M1 собственной разработки Apple, на основе которого построены новые компьютеры Mac, продемонстрировал впечатляющие результаты в бенчмарке Geekbench 5. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T16:36
2020-11-12T16:36
риа наука
apple
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584106580_0:0:3640:2048_1400x0_80_0_0_d8434fdde6458245177015dbaeae227b.jpg
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Процессор M1 собственной разработки Apple, на основе которого построены новые компьютеры Mac, продемонстрировал впечатляющие результаты в бенчмарке Geekbench 5.Синтетические тесты нового ноутбука MacBook Air показали, что компьютер в одноядерном тесте набирает 1687 баллов, в многоядерном — 7433 балла. Фактически, в первом режиме чип Apple Silicon оказался производительнее топовых десктопных процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Intel Core i9-10900K. В многоядерном синтетическом тесте лэптоп начального уровня обогнал по баллам топовый 16-дюймовый MacBook Pro 2019 года.Новый 5-нанометровый процессор первыми получили ноутбуки MacBook Air и Pro 13, а также настольный Mac mini. В следующем 2021 году на процессоре M1 появится еще больше компьютеров Mac.
https://ria.ru/20201110/macbook-1584018521.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584106580_859:0:3590:2048_1400x0_80_0_0_9fc45132b846b68728db9a63ae3b42fe.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
apple, технологии

Новый процессор Apple M1 обогнал по производительности Ryzen 9 и Core i9

16:36 12.11.2020
 
© REUTERS / Apple Inc./HandoutПрезентация 13-дюймового MacBook Pro на базе процессора M1
Презентация 13-дюймового MacBook Pro на базе процессора M1 - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© REUTERS / Apple Inc./Handout
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Процессор M1 собственной разработки Apple, на основе которого построены новые компьютеры Mac, продемонстрировал впечатляющие результаты в бенчмарке Geekbench 5.
Синтетические тесты нового ноутбука MacBook Air показали, что компьютер в одноядерном тесте набирает 1687 баллов, в многоядерном — 7433 балла. Фактически, в первом режиме чип Apple Silicon оказался производительнее топовых десктопных процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Intel Core i9-10900K. В многоядерном синтетическом тесте лэптоп начального уровня обогнал по баллам топовый 16-дюймовый MacBook Pro 2019 года.
Apple MacBook Air - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 22:46РИА Наука
Названа стоимость новых MacBook Air в России
Новый 5-нанометровый процессор первыми получили ноутбуки MacBook Air и Pro 13, а также настольный Mac mini. В следующем 2021 году на процессоре M1 появится еще больше компьютеров Mac.
 
РИА НаукаAppleТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:26В России стартуют продажи iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max
00:19Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
00:12Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят на дистанционное обучение
00:01Правозащитники заявили о массовой резне мирных жителей в Эфиопии
23:58В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах
23:56Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ
23:51ЕС готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим в карабахском конфликте
23:36Зампостпреда в ОБСЕ упрекнул Киев в желании переписать Минские соглашения
23:29В Ереване освободили одного из организаторов акции протеста
23:19Штабу Трампа отказали в иске к CNN по делу о "российском вмешательстве"
23:15На МКС скорректировали высоту орбиты
23:08Трамп ввел ограничения против фирм, связанных с китайскими военными
23:03В Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом
22:54В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию
22:52Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы
22:45Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей
22:36В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов
22:34Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление
22:29Победившая на выборах уборщица прокомментировала сообщения об увольнении
22:25В Британии прокомментировали слова Лаврова о Договоре по открытому небу
Лента новостейМолния