https://ria.ru/20201112/lgota-1584309094.html

На Кубани оценили закон о льготах компаниям за оплату путевок

На Кубани оценили закон о льготах компаниям за оплату путевок

Законопроект, позволяющий компаниям получить налоговые льготы при оплате своим сотрудникам отдыха и лечения в санаториях и на курортах, будет иметь особую... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T15:56

2020-11-12T15:56

2020-11-12T15:56

краснодарский край

вениамин кондратьев

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

госдума рф

краснодарский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569530164_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_7885447a9cad82b68e9d3e690f5ca55b.jpg

КРАСНОДАР, 12 ноя - РИА Новости. Законопроект, позволяющий компаниям получить налоговые льготы при оплате своим сотрудникам отдыха и лечения в санаториях и на курортах, будет иметь особую значимость для курортной отрасли Краснодарского края, считает спикер заксобрания региона Юрий Бурлачко.Правительство РФ в октябре внесло в Госдуму законопроект, позволяющий компаниям получить налоговые льготы при оплате своим сотрудникам отдыха и лечения в санаториях и на курортах и освобождающий их от лишних затрат на путевки.По его словам, для Краснодарского края принятие этого закона будет иметь особую значимость. "Оно увеличит спрос на услуги наших здравниц и тем самым позволит повысить загрузку предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края – одной из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей кубанской экономики", - уточнил Бурлачко.Он добавил, что сложившаяся в ней ситуация постоянно находится в центре внимания органов власти края. "Мы разрабатываем новые меры поддержки и намерены делать все возможное, чтобы вслед за спадом текущего года в предстоящем сезоне обеспечить устойчивый рост показателей курортно-туристского комплекса Кубани. А этому могут способствовать несколько факторов. Среди них – развитие круглогодичного формата отдыха на Кубани", - пояснил спикер парламента.Он также отметил, что росту турпотока в "низкий сезон" поможет и запущенная Ростуризмом федеральная программа туристического кешбэка. В нее вошли более 200 кубанских средств размещения, причем программа на территории края действует с октября по декабрь – между летним и зимним сезонами.Сегодня в Краснодарском крае действуют 200 санаторно-курортных организаций. Из них 140 работают круглый год. Летом загрузка кубанских санаториев приближается к полной, а в межсезонье – минимум на 70%.По поручению губернатора края Вениамина Кондратьева в регионе разработаны собственные программы для туристов, предпочитающих отдых в межсезонье. С октября по май по программе "Южная здравница" можно отдохнуть со скидкой от 5 до 50%. В прошлом году в этой программе приняли участие 75 санаторно-курортных предприятий Краснодарского края, они предоставили комплексные оздоровительные и лечебные программы по различным категориям заболеваний.

https://ria.ru/20201111/kuban-1584058443.html

https://ria.ru/20201111/medklaster-1584166200.html

https://realty.ria.ru/20201111/novorossiysk-1584148473.html

краснодарский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, федеральное агентство по туризму (ростуризм), госдума рф, краснодарский край, общество