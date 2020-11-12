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Краснодарский край
https://ria.ru/20201112/lgota-1584309094.html
На Кубани оценили закон о льготах компаниям за оплату путевок
На Кубани оценили закон о льготах компаниям за оплату путевок
Законопроект, позволяющий компаниям получить налоговые льготы при оплате своим сотрудникам отдыха и лечения в санаториях и на курортах, будет иметь особую... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T15:56
2020-11-12T15:56
краснодарский край
вениамин кондратьев
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
госдума рф
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 12 ноя - РИА Новости. Законопроект, позволяющий компаниям получить налоговые льготы при оплате своим сотрудникам отдыха и лечения в санаториях и на курортах, будет иметь особую значимость для курортной отрасли Краснодарского края, считает спикер заксобрания региона Юрий Бурлачко.Правительство РФ в октябре внесло в Госдуму законопроект, позволяющий компаниям получить налоговые льготы при оплате своим сотрудникам отдыха и лечения в санаториях и на курортах и освобождающий их от лишних затрат на путевки.По его словам, для Краснодарского края принятие этого закона будет иметь особую значимость. "Оно увеличит спрос на услуги наших здравниц и тем самым позволит повысить загрузку предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края – одной из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей кубанской экономики", - уточнил Бурлачко.Он добавил, что сложившаяся в ней ситуация постоянно находится в центре внимания органов власти края. "Мы разрабатываем новые меры поддержки и намерены делать все возможное, чтобы вслед за спадом текущего года в предстоящем сезоне обеспечить устойчивый рост показателей курортно-туристского комплекса Кубани. А этому могут способствовать несколько факторов. Среди них – развитие круглогодичного формата отдыха на Кубани", - пояснил спикер парламента.Он также отметил, что росту турпотока в "низкий сезон" поможет и запущенная Ростуризмом федеральная программа туристического кешбэка. В нее вошли более 200 кубанских средств размещения, причем программа на территории края действует с октября по декабрь – между летним и зимним сезонами.Сегодня в Краснодарском крае действуют 200 санаторно-курортных организаций. Из них 140 работают круглый год. Летом загрузка кубанских санаториев приближается к полной, а в межсезонье – минимум на 70%.По поручению губернатора края Вениамина Кондратьева в регионе разработаны собственные программы для туристов, предпочитающих отдых в межсезонье. С октября по май по программе "Южная здравница" можно отдохнуть со скидкой от 5 до 50%. В прошлом году в этой программе приняли участие 75 санаторно-курортных предприятий Краснодарского края, они предоставили комплексные оздоровительные и лечебные программы по различным категориям заболеваний.
https://ria.ru/20201111/kuban-1584058443.html
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вениамин кондратьев, федеральное агентство по туризму (ростуризм), госдума рф, краснодарский край, общество

На Кубани оценили закон о льготах компаниям за оплату путевок

15:56 12.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодар во время самоизоляции жителей
Краснодар во время самоизоляции жителей - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 12 ноя - РИА Новости. Законопроект, позволяющий компаниям получить налоговые льготы при оплате своим сотрудникам отдыха и лечения в санаториях и на курортах, будет иметь особую значимость для курортной отрасли Краснодарского края, считает спикер заксобрания региона Юрий Бурлачко.
Правительство РФ в октябре внесло в Госдуму законопроект, позволяющий компаниям получить налоговые льготы при оплате своим сотрудникам отдыха и лечения в санаториях и на курортах и освобождающий их от лишних затрат на путевки.
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"Законопроект создает ситуацию, при которой санаторно-курортное лечение станет доступно более широкому кругу граждан, а предприятия, на которых они трудятся, получат налоговые льготы. Тем самым будет сделан важный шаг в развитии частно-государственного партнерства в социальной сфере. Здоровье нации – забота общая. Это предмет постоянного внимания органов власти, но не меньшую заинтересованность в этих вопросах проявляет и социально ответственная часть российского бизнеса", - пояснил журналистам спикер закособрания.
По его словам, для Краснодарского края принятие этого закона будет иметь особую значимость. "Оно увеличит спрос на услуги наших здравниц и тем самым позволит повысить загрузку предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края – одной из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей кубанской экономики", - уточнил Бурлачко.
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Он добавил, что сложившаяся в ней ситуация постоянно находится в центре внимания органов власти края. "Мы разрабатываем новые меры поддержки и намерены делать все возможное, чтобы вслед за спадом текущего года в предстоящем сезоне обеспечить устойчивый рост показателей курортно-туристского комплекса Кубани. А этому могут способствовать несколько факторов. Среди них – развитие круглогодичного формата отдыха на Кубани", - пояснил спикер парламента.
Он также отметил, что росту турпотока в "низкий сезон" поможет и запущенная Ростуризмом федеральная программа туристического кешбэка. В нее вошли более 200 кубанских средств размещения, причем программа на территории края действует с октября по декабрь – между летним и зимним сезонами.
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Сегодня в Краснодарском крае действуют 200 санаторно-курортных организаций. Из них 140 работают круглый год. Летом загрузка кубанских санаториев приближается к полной, а в межсезонье – минимум на 70%.
По поручению губернатора края Вениамина Кондратьева в регионе разработаны собственные программы для туристов, предпочитающих отдых в межсезонье. С октября по май по программе "Южная здравница" можно отдохнуть со скидкой от 5 до 50%. В прошлом году в этой программе приняли участие 75 санаторно-курортных предприятий Краснодарского края, они предоставили комплексные оздоровительные и лечебные программы по различным категориям заболеваний.
 
Краснодарский крайВениамин КондратьевФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Госдума РФКраснодарский крайОбщество
 
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