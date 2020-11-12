На Кубани оценили закон о льготах компаниям за оплату путевок
КРАСНОДАР, 12 ноя - РИА Новости. Законопроект, позволяющий компаниям получить налоговые льготы при оплате своим сотрудникам отдыха и лечения в санаториях и на курортах, будет иметь особую значимость для курортной отрасли Краснодарского края, считает спикер заксобрания региона Юрий Бурлачко.
Правительство РФ в октябре внесло в Госдуму законопроект, позволяющий компаниям получить налоговые льготы при оплате своим сотрудникам отдыха и лечения в санаториях и на курортах и освобождающий их от лишних затрат на путевки.
"Законопроект создает ситуацию, при которой санаторно-курортное лечение станет доступно более широкому кругу граждан, а предприятия, на которых они трудятся, получат налоговые льготы. Тем самым будет сделан важный шаг в развитии частно-государственного партнерства в социальной сфере. Здоровье нации – забота общая. Это предмет постоянного внимания органов власти, но не меньшую заинтересованность в этих вопросах проявляет и социально ответственная часть российского бизнеса", - пояснил журналистам спикер закособрания.
По его словам, для Краснодарского края принятие этого закона будет иметь особую значимость. "Оно увеличит спрос на услуги наших здравниц и тем самым позволит повысить загрузку предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края – одной из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей кубанской экономики", - уточнил Бурлачко.
Он добавил, что сложившаяся в ней ситуация постоянно находится в центре внимания органов власти края. "Мы разрабатываем новые меры поддержки и намерены делать все возможное, чтобы вслед за спадом текущего года в предстоящем сезоне обеспечить устойчивый рост показателей курортно-туристского комплекса Кубани. А этому могут способствовать несколько факторов. Среди них – развитие круглогодичного формата отдыха на Кубани", - пояснил спикер парламента.
Он также отметил, что росту турпотока в "низкий сезон" поможет и запущенная Ростуризмом федеральная программа туристического кешбэка. В нее вошли более 200 кубанских средств размещения, причем программа на территории края действует с октября по декабрь – между летним и зимним сезонами.
Сегодня в Краснодарском крае действуют 200 санаторно-курортных организаций. Из них 140 работают круглый год. Летом загрузка кубанских санаториев приближается к полной, а в межсезонье – минимум на 70%.
По поручению губернатора края Вениамина Кондратьева в регионе разработаны собственные программы для туристов, предпочитающих отдых в межсезонье. С октября по май по программе "Южная здравница" можно отдохнуть со скидкой от 5 до 50%. В прошлом году в этой программе приняли участие 75 санаторно-курортных предприятий Краснодарского края, они предоставили комплексные оздоровительные и лечебные программы по различным категориям заболеваний.