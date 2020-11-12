В Кремле считают недопустимым возникший в ряде регионов дефицит лекарств
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство лекарства от коронавируса "Арепливир" на заводе фармацевтической компании "БИОХИМИК"
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В Кремле считают недопустимым возникший в ряде регионов на фоне пандемии коронавируса дефицит лекарств, правительство прикладывает энергичные усилия, чтобы таких ситуаций не было, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы знаем, что в определенных регионах дефициты возникли, это недопустимо. И правительство прикладывает очень энергичные усилия с тем, чтобы этого не допускать", - подчеркнул представитель Кремля.
Он отметил, что различные ограничительные меры вводятся главами регионов в зависимости от той динамики, которую они наблюдают у себя на территориях.
"Осуществляется это в рамках особых полномочий, которые были предоставлены еще весной, с наступлением пандемии", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли возможность введения всероссийских ограничительных мер в связи с ростом числа заражений.
Он подчеркнул, что эта практика продолжается, также вводятся специальные меры контроля со стороны правительственного штаба.
"Это необходимо для прогнозирования и планирования потребностей в медикаментах с тем, чтобы избежать дефицита", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
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