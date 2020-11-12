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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201112/lekarstvo-1584250331.html
В Кремле считают недопустимым возникший в ряде регионов дефицит лекарств
В Кремле считают недопустимым возникший в ряде регионов дефицит лекарств
В Кремле считают недопустимым возникший в ряде регионов на фоне пандемии коронавируса дефицит лекарств, правительство прикладывает энергичные усилия, чтобы... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T12:04
2020-11-12T12:04
распространение нового коронавируса
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В Кремле считают недопустимым возникший в ряде регионов на фоне пандемии коронавируса дефицит лекарств, правительство прикладывает энергичные усилия, чтобы таких ситуаций не было, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что различные ограничительные меры вводятся главами регионов в зависимости от той динамики, которую они наблюдают у себя на территориях.Он подчеркнул, что эта практика продолжается, также вводятся специальные меры контроля со стороны правительственного штаба.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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дмитрий песков, общество

В Кремле считают недопустимым возникший в ряде регионов дефицит лекарств

12:04 12.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство лекарства от коронавируса "Арепливир" на заводе фармацевтической компании "БИОХИМИК"
Производство лекарства от коронавируса Арепливир на заводе фармацевтической компании БИОХИМИК - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В Кремле считают недопустимым возникший в ряде регионов на фоне пандемии коронавируса дефицит лекарств, правительство прикладывает энергичные усилия, чтобы таких ситуаций не было, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы знаем, что в определенных регионах дефициты возникли, это недопустимо. И правительство прикладывает очень энергичные усилия с тем, чтобы этого не допускать", - подчеркнул представитель Кремля.
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Он отметил, что различные ограничительные меры вводятся главами регионов в зависимости от той динамики, которую они наблюдают у себя на территориях.
"Осуществляется это в рамках особых полномочий, которые были предоставлены еще весной, с наступлением пандемии", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли возможность введения всероссийских ограничительных мер в связи с ростом числа заражений.
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Он подчеркнул, что эта практика продолжается, также вводятся специальные меры контроля со стороны правительственного штаба.
"Это необходимо для прогнозирования и планирования потребностей в медикаментах с тем, чтобы избежать дефицита", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаДмитрий ПесковОбщество
 
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