https://ria.ru/20201112/lekarstvo-1584250331.html

В Кремле считают недопустимым возникший в ряде регионов дефицит лекарств

В Кремле считают недопустимым возникший в ряде регионов дефицит лекарств

В Кремле считают недопустимым возникший в ряде регионов на фоне пандемии коронавируса дефицит лекарств, правительство прикладывает энергичные усилия, чтобы... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T12:04

2020-11-12T12:04

2020-11-12T12:04

распространение нового коронавируса

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В Кремле считают недопустимым возникший в ряде регионов на фоне пандемии коронавируса дефицит лекарств, правительство прикладывает энергичные усилия, чтобы таких ситуаций не было, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что различные ограничительные меры вводятся главами регионов в зависимости от той динамики, которую они наблюдают у себя на территориях.Он подчеркнул, что эта практика продолжается, также вводятся специальные меры контроля со стороны правительственного штаба.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584232169.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201112/koronavirus-1584220201.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, общество