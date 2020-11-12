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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20201112/lekarstva-1584252596.html
Волков потребовал заключать долгосрочные договоры с поставщиками лекарств
Волков потребовал заключать долгосрочные договоры с поставщиками лекарств
Возможные решения проблемы дефицита лекарств в аптеках обсудили на совещании у главы Мордовии Владимира Волкова, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T12:10
2020-11-12T12:10
республика мордовия
владимир волков (политик)
здоровье - общество
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Возможные решения проблемы дефицита лекарств в аптеках обсудили на совещании у главы Мордовии Владимира Волкова, сообщает пресс-служба главы республики.Волков отметил, что в последнее время от жителей региона поступают обращения с жалобами на отсутствие отдельных лекарств в аптеках. В первую очередь речь идет о противовирусных препаратах и антибиотиках."Один из самых больных вопросов сейчас – это лекарства, причем не только от ковида, но и от ОРВИ. Гриппферона нет в аптеках, арбидол пропал, другие препараты – я не буду сейчас все перечислять. Понимаю, что идет усиленный спрос, но мы должны это учитывать", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии.Отмечается, что нехватка препаратов в аптеках вызвана несколькими причинами. Во-первых, были сложности в связи с новыми требованиями по маркировке лекарств. Вторая причина - ажиотажный спрос на отдельные виду лекарств в связи с распространением коронавирусной инфекции, поставщики не успевают восполнять аптечные запасы. Тем не менее, по словам исполняющего обязанности генерального директора Государственного унитарного предприятия Республики Мордовия (ГУП РМ) "Фармация" Алексея Ладошкина, эти препараты в государственной аптечной сети есть, но не в том количестве, которое требуется сейчас. Поэтому в срочном порядке заключаются дополнительные договоры с поставщиками и производителями. Это касается таких препаратов как гриппферон, арбидол, цефтриаксон, азитромицин и ряд других."Гриппферона у нас сейчас имеется 1 тысяча упаковок, но уже заключены договоры на дополнительные поставки этого препарата – ближайшая партия в 10 тысяч упаковок поступит на склад в пятницу. То же самое касается арбидола – его поступит 27,5 тысячи упаковок. Цефтриаксона у нас имеется 24 тысячи упаковок, еще 25 тысяч на подходе. Парацетамол имеется в достаточном количестве, с ним проблем нет, всегда в наличии есть и арепливир. Ситуация с поставками необходимых объемов лекарственных препаратов полностью наладится на следующей неделе", - сказал руководитель ГУП РМ "Фармация".Чтобы исключить эту проблему в дальнейшем, глава республики потребовал от ГУП РМ "Фармация" заключения долгосрочных договоров с поставщиками. "В сегодняшних условиях аптекам нужно работать на опережение, более ответственно заниматься созданием неснижаемого запаса препаратов для лечения ОРВИ, ковида и пневмонии. Ведь ситуация с коронавирусом пока не улучшается", - подчеркнул Волков.Всего за период пандемии в Мордовии выявлено 9160 случаев коронавируса, 7582 человека выздоровели, 55 человек умерли от коронавируса как основной причины.
https://ria.ru/20201030/zastroyka-1582367162.html
https://ria.ru/20201027/mordoviya-1581838730.html
https://ria.ru/20201016/dorogi-1580185124.html
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владимир волков (политик), здоровье - общество, общество

Волков потребовал заключать долгосрочные договоры с поставщиками лекарств

12:10 12.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлава Республики Мордовия Владимир Волков
Глава Республики Мордовия Владимир Волков - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Возможные решения проблемы дефицита лекарств в аптеках обсудили на совещании у главы Мордовии Владимира Волкова, сообщает пресс-служба главы республики.
Волков отметил, что в последнее время от жителей региона поступают обращения с жалобами на отсутствие отдельных лекарств в аптеках. В первую очередь речь идет о противовирусных препаратах и антибиотиках.
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"Один из самых больных вопросов сейчас – это лекарства, причем не только от ковида, но и от ОРВИ. Гриппферона нет в аптеках, арбидол пропал, другие препараты – я не буду сейчас все перечислять. Понимаю, что идет усиленный спрос, но мы должны это учитывать", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии.
Отмечается, что нехватка препаратов в аптеках вызвана несколькими причинами. Во-первых, были сложности в связи с новыми требованиями по маркировке лекарств. Вторая причина - ажиотажный спрос на отдельные виду лекарств в связи с распространением коронавирусной инфекции, поставщики не успевают восполнять аптечные запасы. Тем не менее, по словам исполняющего обязанности генерального директора Государственного унитарного предприятия Республики Мордовия (ГУП РМ) "Фармация" Алексея Ладошкина, эти препараты в государственной аптечной сети есть, но не в том количестве, которое требуется сейчас. Поэтому в срочном порядке заключаются дополнительные договоры с поставщиками и производителями. Это касается таких препаратов как гриппферон, арбидол, цефтриаксон, азитромицин и ряд других.
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"Гриппферона у нас сейчас имеется 1 тысяча упаковок, но уже заключены договоры на дополнительные поставки этого препарата – ближайшая партия в 10 тысяч упаковок поступит на склад в пятницу. То же самое касается арбидола – его поступит 27,5 тысячи упаковок. Цефтриаксона у нас имеется 24 тысячи упаковок, еще 25 тысяч на подходе. Парацетамол имеется в достаточном количестве, с ним проблем нет, всегда в наличии есть и арепливир. Ситуация с поставками необходимых объемов лекарственных препаратов полностью наладится на следующей неделе", - сказал руководитель ГУП РМ "Фармация".
Чтобы исключить эту проблему в дальнейшем, глава республики потребовал от ГУП РМ "Фармация" заключения долгосрочных договоров с поставщиками. "В сегодняшних условиях аптекам нужно работать на опережение, более ответственно заниматься созданием неснижаемого запаса препаратов для лечения ОРВИ, ковида и пневмонии. Ведь ситуация с коронавирусом пока не улучшается", - подчеркнул Волков.
Всего за период пандемии в Мордовии выявлено 9160 случаев коронавируса, 7582 человека выздоровели, 55 человек умерли от коронавируса как основной причины.
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