https://ria.ru/20201112/lekarstva-1584219056.html
В России запустят горячую линию по обеспечению лекарствами
В России запустят горячую линию по обеспечению лекарствами
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу до конца недели организовать горячую линию по вопросам обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями, РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T09:11
2020-11-12T09:11
2020-11-12T09:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575477743_309:424:2610:1718_1400x0_80_0_0_be3adf870a27ca6b96a1926718e86c75.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу до конца недели организовать горячую линию по вопросам обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями, сообщается на сайте правительства.Поручение дано по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, которое состоялось 9 ноября."Минпромторгу России (Д.В. Мантурову) организовать специальную горячую линию для субъектов РФ, аптечных организаций, организаций оптовой торговли лекарственными средствами по вопросам обеспечения (наличия) лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также функционирования системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения", - говорится в поручении. Срок исполнения - до 16 ноября.Горячая линия позволит оперативно решать вопросы, связанные с обеспечением лекарствами и медицинскими изделиями, отмечает кабмин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584107427.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575477743_323:228:2750:2048_1400x0_80_0_0_b6dd87e1b1aaf2934db06568d0bfa097.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, правительство рф