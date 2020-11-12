https://ria.ru/20201112/lekarstva-1584219056.html

В России запустят горячую линию по обеспечению лекарствами

В России запустят горячую линию по обеспечению лекарствами

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу до конца недели организовать горячую линию по вопросам обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями, РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T09:11

2020-11-12T09:11

2020-11-12T09:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

правительство рф

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу до конца недели организовать горячую линию по вопросам обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями, сообщается на сайте правительства.Поручение дано по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, которое состоялось 9 ноября."Минпромторгу России (Д.В. Мантурову) организовать специальную горячую линию для субъектов РФ, аптечных организаций, организаций оптовой торговли лекарственными средствами по вопросам обеспечения (наличия) лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также функционирования системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения", - говорится в поручении. Срок исполнения - до 16 ноября.Горячая линия позволит оперативно решать вопросы, связанные с обеспечением лекарствами и медицинскими изделиями, отмечает кабмин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584107427.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, правительство рф