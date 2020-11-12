https://ria.ru/20201112/lavrov-1584385459.html

В Британии прокомментировали слова Лаврова о Договоре по открытому небу

В Британии прокомментировали слова Лаврова о Договоре по открытому небу

Великобритания остается верна Договору по открытому небу, считает, что он служит интересам евроатлантической безопасности, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T22:25

2020-11-12T22:25

2020-11-12T22:25

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ЛОНДОН, 12 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания остается верна Договору по открытому небу, считает, что он служит интересам евроатлантической безопасности, заявил РИА Новости представитель британского МИД, комментируя заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.Ранее в четверг Лавров заявил, что РФ требует гарантий, что российским наблюдательным миссиям разрешат полеты над базами США в Европе после выхода Вашингтона из Договора по открытому небу. Кроме того, он сообщил, что Москва будет просить партнеров по договору юридически гарантировать, что они не передадут США данные по полетам над Россией.В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из Договора по открытому небу. Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора.Великобритания соблюдает положения договора.

https://ria.ru/20201112/nebo-1584299995.html

https://ria.ru/20200717/1574471454.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сергей лавров, москва, вашингтон (город), сша, в мире