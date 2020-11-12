https://ria.ru/20201112/lavrov-1584282621.html

Лавров посоветовал США меньше заботиться о выборах в других странах

Лавров посоветовал США меньше заботиться о выборах в других странах

После последних выборов президента в США хотелось бы, чтобы Вашингтон со своей архаичной избирательной системой меньше заботился о выборах в других странах,... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:55

2020-11-12T13:55

2020-11-12T13:55

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сергей лавров

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. После последних выборов президента в США хотелось бы, чтобы Вашингтон со своей архаичной избирательной системой меньше заботился о выборах в других странах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я очень хочу, чтобы американцы не беспокоились и по, как минимум, нашим проблемам, которые они у нас обозначают. И желательно, чтобы поменьше беспокоились о проблемах в других странах, которые такого же свойства", - указал российский министр.По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Президент-республиканец Дональд Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.

https://ria.ru/20201108/pobeditel-1583609590.html

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сергей лавров, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире