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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201112/lavrov-1584282621.html
Лавров посоветовал США меньше заботиться о выборах в других странах
Лавров посоветовал США меньше заботиться о выборах в других странах
После последних выборов президента в США хотелось бы, чтобы Вашингтон со своей архаичной избирательной системой меньше заботился о выборах в других странах,... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:55
2020-11-12T13:55
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сергей лавров
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. После последних выборов президента в США хотелось бы, чтобы Вашингтон со своей архаичной избирательной системой меньше заботился о выборах в других странах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я очень хочу, чтобы американцы не беспокоились и по, как минимум, нашим проблемам, которые они у нас обозначают. И желательно, чтобы поменьше беспокоились о проблемах в других странах, которые такого же свойства", - указал российский министр.По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Президент-республиканец Дональд Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
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дональд трамп, сергей лавров, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Лавров посоветовал США меньше заботиться о выборах в других странах

13:55 12.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания в режиме видеоконференции с Советом Безопасности ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания в режиме видеоконференции с Советом Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. После последних выборов президента в США хотелось бы, чтобы Вашингтон со своей архаичной избирательной системой меньше заботился о выборах в других странах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы уже не раз говорили, что уважаем право американского народа самому решать свою судьбу. У них избирательная система, наверное, самая архаичная из всех, которые существуют в мало-мальски значимых странах мира. В каждой стране есть свои традиции, и если американцы готовы жить с этой традицией, которая существенно искажает волеизъявление населения, это их право", - сказал Лавров на онлайн-пресс-конференции.

"Я очень хочу, чтобы американцы не беспокоились и по, как минимум, нашим проблемам, которые они у нас обозначают. И желательно, чтобы поменьше беспокоились о проблемах в других странах, которые такого же свойства", - указал российский министр.
По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Президент-республиканец Дональд Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
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