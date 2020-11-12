Лавров посоветовал США меньше заботиться о выборах в других странах
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания в режиме видеоконференции с Советом Безопасности ООН
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. После последних выборов президента в США хотелось бы, чтобы Вашингтон со своей архаичной избирательной системой меньше заботился о выборах в других странах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы уже не раз говорили, что уважаем право американского народа самому решать свою судьбу. У них избирательная система, наверное, самая архаичная из всех, которые существуют в мало-мальски значимых странах мира. В каждой стране есть свои традиции, и если американцы готовы жить с этой традицией, которая существенно искажает волеизъявление населения, это их право", - сказал Лавров на онлайн-пресс-конференции.
"Я очень хочу, чтобы американцы не беспокоились и по, как минимум, нашим проблемам, которые они у нас обозначают. И желательно, чтобы поменьше беспокоились о проблемах в других странах, которые такого же свойства", - указал российский министр.
По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Президент-республиканец Дональд Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.