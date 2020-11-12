https://ria.ru/20201112/lavrov-1584270432.html

Лавров призвал не ждать от США внятных предложений по ДСНВ

Лавров призвал не ждать от США внятных предложений по ДСНВ

Ждать внятных предложений от США по ДСНВ в условиях неопределенной ситуации после выборов не приходится, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:06

2020-11-12T13:06

2020-11-12T13:26

договор снв-3

сергей лавров

сша

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Ждать внятных предложений от США по ДСНВ в условиях неопределенной ситуации после выборов не приходится, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров."Я думаю, что сейчас в условиях той ажиотажной ситуации, которая сложилась в Соединенных Штатах в рамках продолжающегося подсчета голосов, судебных исков... наверное, от американцев - ни от Трамповских людей, ни от будущей команды Байдена - ждать каких-либо внятных предложений, которые были бы реалистичны, и не были бы пронизаны такой сиюминутной конъюнктурой внутриамериканской, не приходится. Поэтому подождем, когда все успокоится", - сказал Лавров в ходе онлайн-пресс-конференции.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://ria.ru/20201111/ryabkov-1584085200.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

договор снв-3, сергей лавров, сша, в мире