В Кузбассе завели дела из-за издевательств над пациентами частной клиники
КЕМЕРОВО, 12 ноя - РИА Новости. Два уголовных дела - об истязании двух и более лиц и незаконном лишении свободы людей в частном реабилитационном центре города Юрги - расследуются в Кемеровской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Кузбасса.
Ранее на сайте уполномоченного по правам человека в Томской области появилась информация, что к омбудсмену обратилась местная жительница, родственница одного из пострадавших, которого якобы в этом реабилитационном центре в Кузбассе на 20 дней приковали цепью к кровати, и все это время он не мылся. Также, по словам женщины, людей могли не кормить по несколько дней, наказывали электрошокером. Томский обмудсмен обратилась к прокурору Кузбасса.
"Проведение процессуальных проверок и принятие законных решений по фактам нахождения людей в данном центре находилось на контроле Юргинской межрайонной прокуратуры. В сентябре 2020 года следователем следственного отдела Межмуниципального отдела МВД России "Юргинский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух или более лиц. В настоящее время расследуются случаи причинения физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий лицам, проходящим реабилитацию", – сообщает прокуратура Кузбасса.
Отмечается, что кроме этого, следователем следственного отдела по городу Юрга СК РФ по Кемеровской области в ноябре текущего возбуждено уголовное дело по пункту "ж" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы двух или более лиц). В настоящее время расследуются случаи незаконного лишения свободы на территории реабилитационного центра.
"Следователями проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры. Кроме того, прокуратурой области организована проверка, в ходе которой будет дана оценка законности деятельности реабилитационного центра", – сообщает надзорное ведомство.