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В Кузбассе завели дела из-за издевательств над пациентами частной клиники
В Кузбассе завели дела из-за издевательств над пациентами частной клиники
Два уголовных дела - об истязании двух и более лиц и незаконном лишении свободы людей в частном реабилитационном центре города Юрги - расследуются в Кемеровской РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T18:44
2020-11-12T18:44
россия
следственный комитет россии (ск рф)
юрга
томская область
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 12 ноя - РИА Новости. Два уголовных дела - об истязании двух и более лиц и незаконном лишении свободы людей в частном реабилитационном центре города Юрги - расследуются в Кемеровской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Кузбасса.Ранее на сайте уполномоченного по правам человека в Томской области появилась информация, что к омбудсмену обратилась местная жительница, родственница одного из пострадавших, которого якобы в этом реабилитационном центре в Кузбассе на 20 дней приковали цепью к кровати, и все это время он не мылся. Также, по словам женщины, людей могли не кормить по несколько дней, наказывали электрошокером. Томский обмудсмен обратилась к прокурору Кузбасса.Отмечается, что кроме этого, следователем следственного отдела по городу Юрга СК РФ по Кемеровской области в ноябре текущего возбуждено уголовное дело по пункту "ж" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы двух или более лиц). В настоящее время расследуются случаи незаконного лишения свободы на территории реабилитационного центра."Следователями проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры. Кроме того, прокуратурой области организована проверка, в ходе которой будет дана оценка законности деятельности реабилитационного центра", – сообщает надзорное ведомство.
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россия
юрга
томская область
кемеровская область
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россия, следственный комитет россии (ск рф), юрга, томская область, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе завели дела из-за издевательств над пациентами частной клиники

18:44 12.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 12 ноя - РИА Новости. Два уголовных дела - об истязании двух и более лиц и незаконном лишении свободы людей в частном реабилитационном центре города Юрги - расследуются в Кемеровской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Кузбасса.
Ранее на сайте уполномоченного по правам человека в Томской области появилась информация, что к омбудсмену обратилась местная жительница, родственница одного из пострадавших, которого якобы в этом реабилитационном центре в Кузбассе на 20 дней приковали цепью к кровати, и все это время он не мылся. Также, по словам женщины, людей могли не кормить по несколько дней, наказывали электрошокером. Томский обмудсмен обратилась к прокурору Кузбасса.
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"Проведение процессуальных проверок и принятие законных решений по фактам нахождения людей в данном центре находилось на контроле Юргинской межрайонной прокуратуры. В сентябре 2020 года следователем следственного отдела Межмуниципального отдела МВД России "Юргинский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух или более лиц. В настоящее время расследуются случаи причинения физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий лицам, проходящим реабилитацию", – сообщает прокуратура Кузбасса.

Отмечается, что кроме этого, следователем следственного отдела по городу Юрга СК РФ по Кемеровской области в ноябре текущего возбуждено уголовное дело по пункту "ж" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы двух или более лиц). В настоящее время расследуются случаи незаконного лишения свободы на территории реабилитационного центра.
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"Следователями проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры. Кроме того, прокуратурой области организована проверка, в ходе которой будет дана оценка законности деятельности реабилитационного центра", – сообщает надзорное ведомство.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ЮргаТомская областьКемеровская областьПроисшествия
 
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