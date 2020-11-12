https://ria.ru/20201112/kuzbass-1584354045.html

В Кузбассе завели дела из-за издевательств над пациентами частной клиники

В Кузбассе завели дела из-за издевательств над пациентами частной клиники

Два уголовных дела - об истязании двух и более лиц и незаконном лишении свободы людей в частном реабилитационном центре города Юрги - расследуются в Кемеровской РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T18:44

2020-11-12T18:44

2020-11-12T18:44

россия

следственный комитет россии (ск рф)

юрга

томская область

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 12 ноя - РИА Новости. Два уголовных дела - об истязании двух и более лиц и незаконном лишении свободы людей в частном реабилитационном центре города Юрги - расследуются в Кемеровской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Кузбасса.Ранее на сайте уполномоченного по правам человека в Томской области появилась информация, что к омбудсмену обратилась местная жительница, родственница одного из пострадавших, которого якобы в этом реабилитационном центре в Кузбассе на 20 дней приковали цепью к кровати, и все это время он не мылся. Также, по словам женщины, людей могли не кормить по несколько дней, наказывали электрошокером. Томский обмудсмен обратилась к прокурору Кузбасса.Отмечается, что кроме этого, следователем следственного отдела по городу Юрга СК РФ по Кемеровской области в ноябре текущего возбуждено уголовное дело по пункту "ж" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы двух или более лиц). В настоящее время расследуются случаи незаконного лишения свободы на территории реабилитационного центра."Следователями проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры. Кроме того, прокуратурой области организована проверка, в ходе которой будет дана оценка законности деятельности реабилитационного центра", – сообщает надзорное ведомство.

https://ria.ru/20200912/rebenok-1577116473.html

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россия

юрга

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кемеровская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), юрга, томская область, кемеровская область, происшествия