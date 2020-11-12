https://ria.ru/20201112/kurs-1584268534.html

Официальный курс евро на пятницу вырос на 76 копеек

Официальный курс евро на пятницу вырос на 76 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 76,36 копейки - до 90,8104 рубля, курс доллара увеличился на 90,73 копейки - до 77,1148... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:00

2020-11-12T13:00

2020-11-12T13:00

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 76,36 копейки - до 90,8104 рубля, курс доллара увеличился на 90,73 копейки - до 77,1148 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 84,26 копейки, составив 83,2778 рубля.

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/rubl-1583168110.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика