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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201112/kurs-1584268534.html
Официальный курс евро на пятницу вырос на 76 копеек
Официальный курс евро на пятницу вырос на 76 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 76,36 копейки - до 90,8104 рубля, курс доллара увеличился на 90,73 копейки - до 77,1148... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:00
2020-11-12T13:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 76,36 копейки - до 90,8104 рубля, курс доллара увеличился на 90,73 копейки - до 77,1148 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 84,26 копейки, составив 83,2778 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на пятницу вырос на 76 копеек

13:00 12.11.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 76,36 копейки - до 90,8104 рубля, курс доллара увеличился на 90,73 копейки - до 77,1148 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 84,26 копейки, составив 83,2778 рубля.
Репортаж о выборах в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября, 13:49Сказано в эфире
Экономисты рассказали, как итоги выборов в США отразятся на курсе рубляКак итоги выборов в США могут отразиться на российской национальной валюте? В каком случае ожидать роста, а в каком – падения. Об этом – в материале радио Sputnik.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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