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https://ria.ru/20201112/kruizy-1584127526.html
Эксперты раскрыли секреты утилизации отходов на круизных лайнерах
Эксперты раскрыли секреты утилизации отходов на круизных лайнерах
Во время многодневного отдыха на круизных лайнерах пассажиры производят массу отходов. Как они утилизируются и куда исчезают, сообщает Express. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T02:44
2020-11-12T02:44
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Во время многодневного отдыха на круизных лайнерах пассажиры производят массу отходов. Как они утилизируются и куда исчезают, сообщает Express.До пандемии почти 30 миллионов туристов ежегодно путешествовали на круизных лайнерах. И хотя такой вид отдыха очень популярен, многие пассажиры не знают, как функционирует корабль. Например, куда исчезают отходы жизнедеятельности тысяч гостей. Ведь неочищенные сточные воды запрещено сбрасывать в океан.Оказывается, внутри лайнера есть собственные очистные сооружения. Прежде чем использованную воду и не только выльют в океан – подальше от суши – она проходит через многоступенчатую систему очистки. Прежде всего, жидкие отходы разделяют на несколько категорий. Сточные воды, называемые "черной водой", включают все, что смывается в туалеты. "Серая вода" собирается из раковин в ванных комнатах, душевых, прачечных и кухонь. "Трюмная вода" содержит моторные масла и обрабатывается отдельно."Черная вода" обрабатывается бактериями, которые разрушают отходы и превращают их в более чистые. Затем жидкость попадает в систему фильтрации, которая дополнительно очищает ее и отделяет от примесей. На следующем этапе твердые плотные отходы опускаются вниз, а вода поднимается вверх. Процесс повторяется снова и снова.Все, что остается в твердом виде, утилизируется в мусоросжигательной печи, а чистые сточные воды попадают в заключительную камеру, где дезинфицируются ультрафиолетом. Затем жидкость перед сливом за борт помещается в резервуар для хранения, чтобы убедиться, что она безопасна.
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туристы, туризм, круизы, новости - туризм

Эксперты раскрыли секреты утилизации отходов на круизных лайнерах

02:44 12.11.2020
 
© Depositphotos / Paha_LКаюта с двуспальной кроватью, с видом на море
Каюта с двуспальной кроватью, с видом на море - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Depositphotos / Paha_L
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Во время многодневного отдыха на круизных лайнерах пассажиры производят массу отходов. Как они утилизируются и куда исчезают, сообщает Express.
До пандемии почти 30 миллионов туристов ежегодно путешествовали на круизных лайнерах. И хотя такой вид отдыха очень популярен, многие пассажиры не знают, как функционирует корабль. Например, куда исчезают отходы жизнедеятельности тысяч гостей. Ведь неочищенные сточные воды запрещено сбрасывать в океан.
Оказывается, внутри лайнера есть собственные очистные сооружения. Прежде чем использованную воду и не только выльют в океан – подальше от суши – она проходит через многоступенчатую систему очистки.
Прежде всего, жидкие отходы разделяют на несколько категорий. Сточные воды, называемые "черной водой", включают все, что смывается в туалеты. "Серая вода" собирается из раковин в ванных комнатах, душевых, прачечных и кухонь. "Трюмная вода" содержит моторные масла и обрабатывается отдельно.
"Черная вода" обрабатывается бактериями, которые разрушают отходы и превращают их в более чистые. Затем жидкость попадает в систему фильтрации, которая дополнительно очищает ее и отделяет от примесей. На следующем этапе твердые плотные отходы опускаются вниз, а вода поднимается вверх. Процесс повторяется снова и снова.
Все, что остается в твердом виде, утилизируется в мусоросжигательной печи, а чистые сточные воды попадают в заключительную камеру, где дезинфицируются ультрафиолетом. Затем жидкость перед сливом за борт помещается в резервуар для хранения, чтобы убедиться, что она безопасна.
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