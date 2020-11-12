https://ria.ru/20201112/koyki-1584218935.html
Регионы должны до 16 ноября создать резервные койки для больных COVID-19
Регионы должны до 16 ноября создать резервные койки для больных COVID-19
Главы российских регионов должны до 16 ноября создать резервные койки для пациентов с коронавирусом и обеспечить лекарствами лечащихся на дому, соответствующие... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T09:10
2020-11-12T09:10
2020-11-12T09:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
политика
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Главы российских регионов должны до 16 ноября создать резервные койки для пациентов с коронавирусом и обеспечить лекарствами лечащихся на дому, соответствующие поручения опубликованы на сайте кабмина.Также главам регионов поручено взять на личный контроль вопрос обеспечения медицинских организаций, оказывающих медпомощь пациентам с новой коронавирусом, лекарственными средствами, средствами индивидуальной защиты и средствами диагностики COVID-19.Главы регионов предоставят в Минздрав информацию по указанным вопросам до 16 ноября 2020 года, далее – еженедельно.Кроме того, российским губернаторам поручено при необходимости вводить ограничения из-за коронавируса, не допуская негативных экономических последствий.Добавляется, что о результатах будут докладывать в Роспотребнадзор."Срок – до 16 ноября 2020 года, далее – еженедельно", - подчеркивается в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584207420.html
https://ria.ru/20201102/immunitet-1582687368.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, политика
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Главы российских регионов должны до 16 ноября создать резервные койки для пациентов с коронавирусом и обеспечить лекарствами лечащихся на дому, соответствующие поручения опубликованы на сайте кабмина.
"Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ взять на личный контроль вопросы, касающиеся:... незамедлительного лекарственного обеспечения граждан, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях после выявления у них новой коронавирусной инфекции, создания резерва коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Также главам регионов поручено взять на личный контроль вопрос обеспечения медицинских организаций, оказывающих медпомощь пациентам с новой коронавирусом, лекарственными средствами, средствами индивидуальной защиты и средствами диагностики COVID-19.
Главы регионов предоставят в Минздрав информацию по указанным вопросам до 16 ноября 2020 года, далее – еженедельно.
Кроме того, российским губернаторам поручено при необходимости вводить ограничения из-за коронавируса, не допуская негативных экономических последствий.
"Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ обеспечить надлежащий анализ региональными оперативными штабами текущей эпидемиологической обстановки в субъектах РФ и введение на его основе в пределах установленной компетенции необходимых ограничительных мер, направленных на снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, не допуская при этом негативные экономические последствия", - говорится в сообщении.
Добавляется, что о результатах будут докладывать в Роспотребнадзор.
"Срок – до 16 ноября 2020 года, далее – еженедельно", - подчеркивается в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф