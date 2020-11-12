https://ria.ru/20201112/koyki-1584218935.html

Регионы должны до 16 ноября создать резервные койки для больных COVID-19

Регионы должны до 16 ноября создать резервные койки для больных COVID-19

Главы российских регионов должны до 16 ноября создать резервные койки для пациентов с коронавирусом и обеспечить лекарствами лечащихся на дому, соответствующие... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T09:10

2020-11-12T09:10

2020-11-12T09:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

политика

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Главы российских регионов должны до 16 ноября создать резервные койки для пациентов с коронавирусом и обеспечить лекарствами лечащихся на дому, соответствующие поручения опубликованы на сайте кабмина.Также главам регионов поручено взять на личный контроль вопрос обеспечения медицинских организаций, оказывающих медпомощь пациентам с новой коронавирусом, лекарственными средствами, средствами индивидуальной защиты и средствами диагностики COVID-19.Главы регионов предоставят в Минздрав информацию по указанным вопросам до 16 ноября 2020 года, далее – еженедельно.Кроме того, российским губернаторам поручено при необходимости вводить ограничения из-за коронавируса, не допуская негативных экономических последствий.Добавляется, что о результатах будут докладывать в Роспотребнадзор."Срок – до 16 ноября 2020 года, далее – еженедельно", - подчеркивается в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584207420.html

https://ria.ru/20201102/immunitet-1582687368.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, политика