https://ria.ru/20201112/kosmos-1584341426.html

Космонавт Сергей Рязанский написал книгу сказок о зодиакальных созвездиях

Космонавт Сергей Рязанский написал книгу сказок о зодиакальных созвездиях

Детская книга космонавта Сергея Рязанского "Сказки звездного неба" с познавательными историями о звездах Северного и Южного полушарий и сказками о зодиакальных... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T17:59

2020-11-12T17:59

2020-11-12T17:59

хочу стать космонавтом

россия

сергей рязанский

космос - риа наука

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Детская книга космонавта Сергея Рязанского "Сказки звездного неба" с познавательными историями о звездах Северного и Южного полушарий и сказками о зодиакальных созвездиях выйдет в продажу в начале декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства Clever.Как рассказали в пресс-службе, в основу сказок легла уникальная методика изучения звездного неба, разработанная специально для космонавтов ведущим инженером Центра подготовки космонавтов Анатолием Чигириновым."Знать звездное небо нужно каждому космонавту. Небо - это наша сфера деятельности, временная среда обитания и своего рода рабочее место. Чтобы безошибочно ориентироваться в космосе, да к тому же в условиях ограниченного поля зрения, экипаж космического корабля должен твердо помнить звездную карту, уметь определять основные навигационные созвездия и уверенно находить опорные звезды", - цитирует пресс-служба слова Рязанского.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей рязанский, космос - риа наука