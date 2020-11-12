Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20201112/kosmos-1584341426.html
Космонавт Сергей Рязанский написал книгу сказок о зодиакальных созвездиях
Космонавт Сергей Рязанский написал книгу сказок о зодиакальных созвездиях
Детская книга космонавта Сергея Рязанского "Сказки звездного неба" с познавательными историями о звездах Северного и Южного полушарий и сказками о зодиакальных... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T17:59
2020-11-12T17:59
хочу стать космонавтом
россия
сергей рязанский
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149928/58/1499285855_0:26:3018:1724_1400x0_80_0_0_3286c398e59325a8d85a5f936e947edc.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Детская книга космонавта Сергея Рязанского "Сказки звездного неба" с познавательными историями о звездах Северного и Южного полушарий и сказками о зодиакальных созвездиях выйдет в продажу в начале декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства Clever.Как рассказали в пресс-службе, в основу сказок легла уникальная методика изучения звездного неба, разработанная специально для космонавтов ведущим инженером Центра подготовки космонавтов Анатолием Чигириновым."Знать звездное небо нужно каждому космонавту. Небо - это наша сфера деятельности, временная среда обитания и своего рода рабочее место. Чтобы безошибочно ориентироваться в космосе, да к тому же в условиях ограниченного поля зрения, экипаж космического корабля должен твердо помнить звездную карту, уметь определять основные навигационные созвездия и уверенно находить опорные звезды", - цитирует пресс-служба слова Рязанского.
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/149928/58/1499285855_83:0:2814:2048_1400x0_80_0_0_7dff874ddaf31b5bf588eec5f97aaa6b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей рязанский, космос - риа наука

Космонавт Сергей Рязанский написал книгу сказок о зодиакальных созвездиях

17:59 12.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБортинженер МКС Сергей Рязанский во время пресс-конференции экипажа 52/53-й экспедиции на МКС. 27 июля 2017
Бортинженер МКС Сергей Рязанский во время пресс-конференции экипажа 52/53-й экспедиции на МКС. 27 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Детская книга космонавта Сергея Рязанского "Сказки звездного неба" с познавательными историями о звездах Северного и Южного полушарий и сказками о зодиакальных созвездиях выйдет в продажу в начале декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства Clever.
"В начале декабря детское издательство Clever выпустит "Сказки звездного неба" - книгу, которую написал Сергей Рязанский, летчик-космонавт, Герой РФ. Автор рассказал 15 познавательных историй о 80 созвездиях и звездах Северного и Южного полушарий, среди которых особое место занимают сказки о зодиакальных созвездиях. Добрые герои книги помогут как детям, так и взрослым найти и запомнить множество звезд и созвездий на небе", - говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, в основу сказок легла уникальная методика изучения звездного неба, разработанная специально для космонавтов ведущим инженером Центра подготовки космонавтов Анатолием Чигириновым.
"Знать звездное небо нужно каждому космонавту. Небо - это наша сфера деятельности, временная среда обитания и своего рода рабочее место. Чтобы безошибочно ориентироваться в космосе, да к тому же в условиях ограниченного поля зрения, экипаж космического корабля должен твердо помнить звездную карту, уметь определять основные навигационные созвездия и уверенно находить опорные звезды", - цитирует пресс-служба слова Рязанского.
 
Хочу стать космонавтомРоссияСергей РязанскийКосмос - РИА Наука
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:26В России стартуют продажи iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max
00:19Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
00:12Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят на дистанционное обучение
00:01Правозащитники заявили о массовой резне мирных жителей в Эфиопии
23:58В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах
23:56Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ
23:51ЕС готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим в карабахском конфликте
23:36Зампостпреда в ОБСЕ упрекнул Киев в желании переписать Минские соглашения
23:29В Ереване освободили одного из организаторов акции протеста
23:19Штабу Трампа отказали в иске к CNN по делу о "российском вмешательстве"
23:15На МКС скорректировали высоту орбиты
23:08Трамп ввел ограничения против фирм, связанных с китайскими военными
23:03В Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом
22:54В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию
22:52Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы
22:45Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей
22:36В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов
22:34Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление
22:29Победившая на выборах уборщица прокомментировала сообщения об увольнении
22:25В Британии прокомментировали слова Лаврова о Договоре по открытому небу
Лента новостейМолния