Космонавт Сергей Рязанский написал книгу сказок о зодиакальных созвездиях
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБортинженер МКС Сергей Рязанский во время пресс-конференции экипажа 52/53-й экспедиции на МКС. 27 июля 2017
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Детская книга космонавта Сергея Рязанского "Сказки звездного неба" с познавательными историями о звездах Северного и Южного полушарий и сказками о зодиакальных созвездиях выйдет в продажу в начале декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства Clever.
"В начале декабря детское издательство Clever выпустит "Сказки звездного неба" - книгу, которую написал Сергей Рязанский, летчик-космонавт, Герой РФ. Автор рассказал 15 познавательных историй о 80 созвездиях и звездах Северного и Южного полушарий, среди которых особое место занимают сказки о зодиакальных созвездиях. Добрые герои книги помогут как детям, так и взрослым найти и запомнить множество звезд и созвездий на небе", - говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, в основу сказок легла уникальная методика изучения звездного неба, разработанная специально для космонавтов ведущим инженером Центра подготовки космонавтов Анатолием Чигириновым.
"Знать звездное небо нужно каждому космонавту. Небо - это наша сфера деятельности, временная среда обитания и своего рода рабочее место. Чтобы безошибочно ориентироваться в космосе, да к тому же в условиях ограниченного поля зрения, экипаж космического корабля должен твердо помнить звездную карту, уметь определять основные навигационные созвездия и уверенно находить опорные звезды", - цитирует пресс-служба слова Рязанского.