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В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов
В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов
Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, на каких условиях в городе можно проводить новогодние корпоративы. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T22:36
2020-11-12T23:20
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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алексей немерюк
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, на каких условиях в городе можно проводить новогодние корпоративы.Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, запрещающий с 13 ноября до 15 января обслуживать клиентов в развлекательных заведениях города в ночное время (с 23:00 до 6:00). Ограничения касаются ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, караоке, боулинга и других мест досуга.Запрет не распространяется на торговлю на вынос и курьерскую доставку готовых блюд.Кроме того, Собянин заявил, что в Москве в этом году из-за сложившейся ситуации не будет массовых новогодних гуляний и призвал всех москвичей провести праздник в кругу семьи.В оперативном штабе предупредили, что заведениям, где будут проходить корпоративы с нарушениями мер по коронавирусу, выпишут штрафы. Помимо этого, наказать могут и гостей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, алексей немерюк, здоровье - общество, сергей собянин, москва

В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов

22:36 12.11.2020 (обновлено: 23:20 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВид на Никольскую башню Московского Кремля сквозь гирлянды на Никольской улице
Вид на Никольскую башню Московского Кремля сквозь гирлянды на Никольской улице - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, на каких условиях в городе можно проводить новогодние корпоративы.

"Корпоративы можно проводить во всех ресторанах Москвы. С завтрашнего дня они работают до 23:00 и, к сожалению, в новогоднюю ночь они не работают. Если корпоратив проходит в вечернее время и заканчивается в 23:00, то никаких проблем здесь нет. Есть еще требование Роспотребнадзора, что одновременно не может присутствовать более 50 человек", — сказал чиновник в эфире телеканала "Россия 24".

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, запрещающий с 13 ноября до 15 января обслуживать клиентов в развлекательных заведениях города в ночное время (с 23:00 до 6:00).
Ограничения касаются ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, караоке, боулинга и других мест досуга.
Запрет не распространяется на торговлю на вынос и курьерскую доставку готовых блюд.
Кроме того, Собянин заявил, что в Москве в этом году из-за сложившейся ситуации не будет массовых новогодних гуляний и призвал всех москвичей провести праздник в кругу семьи.
В оперативном штабе предупредили, что заведениям, где будут проходить корпоративы с нарушениями мер по коронавирусу, выпишут штрафы. Помимо этого, наказать могут и гостей.
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