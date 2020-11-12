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В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов
В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов
Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, на каких условиях в городе можно проводить новогодние корпоративы. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T22:36
2020-11-12T22:36
2020-11-12T23:20
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здоровье - общество
сергей собянин
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, на каких условиях в городе можно проводить новогодние корпоративы.Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, запрещающий с 13 ноября до 15 января обслуживать клиентов в развлекательных заведениях города в ночное время (с 23:00 до 6:00). Ограничения касаются ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, караоке, боулинга и других мест досуга.Запрет не распространяется на торговлю на вынос и курьерскую доставку готовых блюд.Кроме того, Собянин заявил, что в Москве в этом году из-за сложившейся ситуации не будет массовых новогодних гуляний и призвал всех москвичей провести праздник в кругу семьи.В оперативном штабе предупредили, что заведениям, где будут проходить корпоративы с нарушениями мер по коронавирусу, выпишут штрафы. Помимо этого, наказать могут и гостей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, алексей немерюк, здоровье - общество, сергей собянин, москва
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости.
Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк
рассказал, на каких условиях в городе можно проводить новогодние корпоративы.
"Корпоративы можно проводить во всех ресторанах Москвы. С завтрашнего дня они работают до 23:00 и, к сожалению, в новогоднюю ночь они не работают. Если корпоратив проходит в вечернее время и заканчивается в 23:00, то никаких проблем здесь нет. Есть еще требование Роспотребнадзора, что одновременно не может присутствовать более 50 человек", — сказал чиновник в эфире телеканала "Россия 24".
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин
подписал указ, запрещающий с 13 ноября до 15 января обслуживать клиентов в развлекательных заведениях города в ночное время (с 23:00 до 6:00).
Ограничения касаются ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, караоке, боулинга и других мест досуга.
Запрет не распространяется на торговлю на вынос и курьерскую доставку готовых блюд.
Кроме того, Собянин заявил, что в Москве в этом году из-за сложившейся ситуации не будет массовых новогодних гуляний и призвал всех москвичей провести праздник в кругу семьи.
В оперативном штабе предупредили, что заведениям, где будут проходить корпоративы с нарушениями мер по коронавирусу, выпишут штрафы. Помимо этого, наказать могут и гостей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.