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В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов

В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, на каких условиях в городе можно проводить новогодние корпоративы. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T22:36

2020-11-12T22:36

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, на каких условиях в городе можно проводить новогодние корпоративы.Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, запрещающий с 13 ноября до 15 января обслуживать клиентов в развлекательных заведениях города в ночное время (с 23:00 до 6:00). Ограничения касаются ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, караоке, боулинга и других мест досуга.Запрет не распространяется на торговлю на вынос и курьерскую доставку готовых блюд.Кроме того, Собянин заявил, что в Москве в этом году из-за сложившейся ситуации не будет массовых новогодних гуляний и призвал всех москвичей провести праздник в кругу семьи.В оперативном штабе предупредили, что заведениям, где будут проходить корпоративы с нарушениями мер по коронавирусу, выпишут штрафы. Помимо этого, наказать могут и гостей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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