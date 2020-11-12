https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584388809.html
В Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 70 человек с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T23:03
2020-11-12T23:03
2020-11-12T23:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 70 человек с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.Таким образом, число умерших от COVID-19 в городе достигло 7643.Днем ранее сообщалось о 71 скончавшемся с коронавирусом.Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с инфекцией в городе сложная, в сутки выявляют более шести тысяч заболевших, госпитализируют более полутора тысяч.При этом, по его словам, "система здравоохранения справляется" — работают скорая и амбулаторная помощь, есть запас мест в больницах. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество