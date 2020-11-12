https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584388809.html

В Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 70 человек с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T23:03

2020-11-12T23:03

2020-11-12T23:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 70 человек с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.Таким образом, число умерших от COVID-19 в городе достигло 7643.Днем ранее сообщалось о 71 скончавшемся с коронавирусом.Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с инфекцией в городе сложная, в сутки выявляют более шести тысяч заболевших, госпитализируют более полутора тысяч.При этом, по его словам, "система здравоохранения справляется" — работают скорая и амбулаторная помощь, есть запас мест в больницах. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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