https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584385314.html

В Абхазии наградили российских военных за борьбу с COVID-19

В Абхазии наградили российских военных за борьбу с COVID-19

Российских военнослужащих отряда радиохимической и биологической защиты наградили за борьбу с коронавирусной инфекцией в Абхазии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T22:25

2020-11-12T22:25

2020-11-12T22:25

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

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СУХУМ, 12 ноя - РИА Новости. Российских военнослужащих отряда радиохимической и биологической защиты наградили за борьбу с коронавирусной инфекцией в Абхазии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ."На территории российской военной базы Южного военного округа в Абхазии состоялся торжественный митинг, на котором российских военнослужащих сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты минобороны России наградили ведомственными медалями минобороны Абхазии за успешное проведение комплекса мероприятий по дезинфекции объектов социальной инфраструктуры республики", - говорится в сообщении.Все российские военнослужащие были отмечены ведомственными медалями от минобороны республики.Уточняется, что работы по дезинфекции социальных объектов Абхазии проводились в течение месяца. За это время российскими военнослужащими было продезинфицировано более 700 тысяч квадратных метров территорий социальных объектов, мест массового скопления людей и дорог общего пользования в Сухуме, Гулрыпшском, Очамчирском, Гудаутском и Гагрском районах республики. А также на пограничном пункте КПП "Псоу" и российской военной базе в городе Гудаута.В мероприятиях обработки принимало участие 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ, было задействовано 11 автомобилей РХБ защиты, в том числе мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, генераторы горячего тумана и комплектов специальной обработки ДК-4.Ранее, в апреле этого года сводный отряд РХБЗ ЧФ уже принимал участие в проведении дезинфекции на территории Абхазии. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/put-1584336413.html

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, войска рхбз, абхазия, в мире