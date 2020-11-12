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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584368107.html
Британия обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса
Британия обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса
Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило рекордные с начала пандемии 33 470, говорится в сообщении минздрава... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T19:52
2020-11-12T19:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 12 ноя - РИА Новости, Мария Табак. Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило рекордные с начала пандемии 33 470, говорится в сообщении минздрава страны.Днем ранее диагноз был подтвержден у 22 950 человек.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 290 195 человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В Англии с 5 ноября действует режим карантина. Особенно тяжелая ситуация сложилась на севере страны. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
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коронавирус covid-19, великобритания, в мире

Британия обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса

19:52 12.11.2020
 
© AP Photo / Hannah McKayМедики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании
Медики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© AP Photo / Hannah McKay
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 12 ноя - РИА Новости, Мария Табак. Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило рекордные с начала пандемии 33 470, говорится в сообщении минздрава страны.
Днем ранее диагноз был подтвержден у 22 950 человек.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 290 195 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В Англии с 5 ноября действует режим карантина. Особенно тяжелая ситуация сложилась на севере страны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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