https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584368107.html

Британия обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса

Британия обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса

Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило рекордные с начала пандемии 33 470, говорится в сообщении минздрава... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T19:52

2020-11-12T19:52

2020-11-12T19:52

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 12 ноя - РИА Новости, Мария Табак. Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило рекордные с начала пандемии 33 470, говорится в сообщении минздрава страны.Днем ранее диагноз был подтвержден у 22 950 человек.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 290 195 человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В Англии с 5 ноября действует режим карантина. Особенно тяжелая ситуация сложилась на севере страны. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, великобритания, в мире