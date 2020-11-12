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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584362724.html
Минздрав дал рекомендации регионам по помощи пациентам с COVID-19 на дому
Минздрав дал рекомендации регионам по помощи пациентам с COVID-19 на дому
Минздрав России рекомендовал регионам организовать медпомощь пациентам с COVID-19 на дому с помощью телемедицинских технологий, соответствующий приказ ведомства РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T19:20
2020-11-12T19:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Минздрав России рекомендовал регионам организовать медпомощь пациентам с COVID-19 на дому с помощью телемедицинских технологий, соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Организовать оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции... состояние которых позволяет наблюдаться на дому, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничных пневмоний, острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппа", - говорится в документе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584210037.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав дал рекомендации регионам по помощи пациентам с COVID-19 на дому

19:20 12.11.2020 (обновлено: 19:34 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Минздрав России рекомендовал регионам организовать медпомощь пациентам с COVID-19 на дому с помощью телемедицинских технологий, соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Организовать оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции... состояние которых позволяет наблюдаться на дому, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничных пневмоний, острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппа", - говорится в документе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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