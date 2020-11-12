https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584362724.html

Минздрав дал рекомендации регионам по помощи пациентам с COVID-19 на дому

Минздрав дал рекомендации регионам по помощи пациентам с COVID-19 на дому

Минздрав России рекомендовал регионам организовать медпомощь пациентам с COVID-19 на дому с помощью телемедицинских технологий, соответствующий приказ ведомства РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T19:20

2020-11-12T19:20

2020-11-12T19:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/150469/56/1504695643_0:125:2400:1475_1400x0_80_0_0_f08b0d6d593ae175089771d675a61a42.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Минздрав России рекомендовал регионам организовать медпомощь пациентам с COVID-19 на дому с помощью телемедицинских технологий, соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Организовать оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции... состояние которых позволяет наблюдаться на дому, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничных пневмоний, острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппа", - говорится в документе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584210037.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество