https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584361844.html

Минздрав рекомендовал регионам организовать центры диагностики COVID-19

Минздрав рекомендовал регионам организовать центры диагностики COVID-19

Министерство здравоохранения России рекомендовало регионам организовать амбулаторные центры диагностики и лечения COVID-19, соответствующий приказ опубликован... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T19:17

2020-11-12T19:17

2020-11-12T22:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Министерство здравоохранения России рекомендовало регионам организовать амбулаторные центры диагностики и лечения COVID-19, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Организовать амбулаторные центры диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в приказе.Центр рекомендуется размещать в отдельном здании, но допускается его размещение и в одном здании с другими отделениями, уточняется в документе.Рекомендуется круглосуточный режим работы центра, пациенты поступают туда по направлению медорганизации или доставляются по "скорой". Тем у кого нет результатов теста на COVID-19, тест сделают в самом центре, отмечается в приказе.В центре обязательно должно быть разделение на "чистую" и "грязную" зоны. В "чистой" отдельный вход для персонала, гардероб, комнаты приема пищи, помещения для надевания средств индивидуальной защиты. "Грязная" зона предназначена для поступления пациентов, диагностики и госпитализации в профильные стационары, говорится в документе.При наличии показаний к госпитализации пациенту оформляется направление, вызывается бригада скорой помощи и осуществляется медицинская эвакуация больного, поясняется в приказе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/faktory-1584374863.html

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество