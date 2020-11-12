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https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584321702.html
В Пермском крае продлили самоизоляцию для жителей старше 65 лет
В Пермском крае продлили самоизоляцию для жителей старше 65 лет
Власти Пермского края продлили до 13 декабря режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет из-за COVID-19, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T16:41
2020-11-12T16:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
пермский край
общество
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ПЕРМЬ, 12 ноя - РИА Новости. Власти Пермского края продлили до 13 декабря режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет из-за COVID-19, сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.Ранее на дистанционный режим на 28 дней с 16 ноября были переведены школьники 5-11 классов, учащиеся техникумов и колледжей пяти крупных городов Пермского края. Кроме того, власти ограничили работу заведений общепита в ночное время.За время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 15 755 случаев заражения COVID-19, в том числе 201 - за последние сутки, в больнице лечение проходят 1723 человека, из них 149 подключены к ИВЛ, выздоровели 10 538 пациентов, 751 скончался, на карантине остаются более 3,8 тысячи человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584232052.html
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60
коронавирус в россии, пермский край, общество

В Пермском крае продлили самоизоляцию для жителей старше 65 лет

16:41 12.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ПЕРМЬ, 12 ноя - РИА Новости. Власти Пермского края продлили до 13 декабря режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет из-за COVID-19, сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.
"Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлён до 13 декабря", - говорится в сообщении. Также оперштаб сократил до 30 человек допустимое количество участников мероприятий в помещениях, а работодателей обязал перевести 30% офисных работников на удаленную работу.
Медицинский работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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Ранее на дистанционный режим на 28 дней с 16 ноября были переведены школьники 5-11 классов, учащиеся техникумов и колледжей пяти крупных городов Пермского края. Кроме того, власти ограничили работу заведений общепита в ночное время.
За время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 15 755 случаев заражения COVID-19, в том числе 201 - за последние сутки, в больнице лечение проходят 1723 человека, из них 149 подключены к ИВЛ, выздоровели 10 538 пациентов, 751 скончался, на карантине остаются более 3,8 тысячи человек.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
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