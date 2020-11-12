https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584321702.html

В Пермском крае продлили самоизоляцию для жителей старше 65 лет

В Пермском крае продлили самоизоляцию для жителей старше 65 лет

Власти Пермского края продлили до 13 декабря режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет из-за COVID-19, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T16:41

2020-11-12T16:41

2020-11-12T16:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

пермский край

общество

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ПЕРМЬ, 12 ноя - РИА Новости. Власти Пермского края продлили до 13 декабря режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет из-за COVID-19, сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.Ранее на дистанционный режим на 28 дней с 16 ноября были переведены школьники 5-11 классов, учащиеся техникумов и колледжей пяти крупных городов Пермского края. Кроме того, власти ограничили работу заведений общепита в ночное время.За время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 15 755 случаев заражения COVID-19, в том числе 201 - за последние сутки, в больнице лечение проходят 1723 человека, из них 149 подключены к ИВЛ, выздоровели 10 538 пациентов, 751 скончался, на карантине остаются более 3,8 тысячи человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584232052.html

https://ria.ru/20201111/ekonomika-1584117113.html

пермский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, пермский край, общество