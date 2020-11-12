https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584304267.html

В Китае объяснили введение системы двух тестов на COVID-19 для приезжих

В Китае объяснили введение системы двух тестов на COVID-19 для приезжих

Китай недавно ввел требование о предоставлении не только ПЦР-теста на COVID, но и серологического теста на антитела для всех, кто желает въехать в страну, это... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T15:42

2020-11-12T15:42

2020-11-12T15:42

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

китай

в мире

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ПЕКИН, 12 ноя - РИА Новости. Китай недавно ввел требование о предоставлении не только ПЦР-теста на COVID, но и серологического теста на антитела для всех, кто желает въехать в страну, это объясняется резким увеличением числа ввозных случаев коронавирусной инфекции в последний месяц, заявил на пресс-конференции в четверг заместитель министра иностранных дел Китая Ло Чжаохуэй."Вторая волна и ее угроза являются крайне суровой действительностью, к настоящему моменту в нашей стране зарегистрировано более 3,6 тысячи ввозных случаев COVID-19, стремительный рост ввозных случаев фиксировался в октябре, в настоящий момент выявляются в среднем 16,6 ввозных случаев в сутки, что на 45% больше, чем в сентябре", - сообщил дипломат.Он добавил, что только за первые 10 дней ноября было выявлено 260 ввозных случаев, "давление от необходимости предупредить ввоз болезни и предотвратить скачок ее распространения в стране не ослабевает".По его словам, на данный момент высшим приоритетом работы правительства является работа по профилактике и контролю за эпидемией, "мы не должны терять бдительность и проявлять легкомыслие".Он отметил, что недавно китайское правительство ввело новые меры для тех, кто хочет въехать в Китай."В условиях новой эпидемиологической ситуации, мы в соответствии с реальной обстановкой, ориентируясь на действия других стран, предпринимаем эти меры. Во-первых, добавляем серологический тест для выявления антител, во-вторых, сокращаем с 72 до 48 часов период действия ПЦР-теста на COVID перед посадкой в самолет, в-третьих, добавляется еще один тест в пункте транзита, а также ужесточается визовая политика в отношении стран с высоким уровнем эпидемиологического риска", - сообщил он.Ло Чжаохуэй пояснил, что с июля этого года компетентные ведомства Китая проверили результаты свыше 400 тысяч тестов на нуклеиновые кислоты коронавируса, предоставленных как китайскими, так и иностранными пассажирами, из них порядка 30 тысяч были спорными, то есть около 13%.Он отметил, что ПЦР-тест стал обычной практикой, но он не дает стопроцентной точности, подтверждением этому являются 3,6 тысячи ввозных в Китай случаев."Мы считаем, что нужна двойная страховка, поэтому мы еще добавили серологический тест для обнаружения антител IgM", - сообщил он.Вместе с тем дипломат пояснил, что Китай в этом вопросе исходит из ситуации в каждой определенной стране и не придерживается одинакового для всех подхода. Например, для въезда из стран, где временно или вообще не могут делать серологический тест на антитела, Китай будет требовать еще один дополнительный ПЦР-тест.Поясняя необходимость проведения теста в пункте транзита, он сообщил, что риск перекрестных заражений никуда не делся, и специалисты, которые провели эпидемиологическое расследование по ввезенным за октябрь случаям, пришли к выводу, что почти половина из них приходится на транзитных пассажиров. Поэтому и было принято решение о введении дополнительного теста."В настоящее время некоторым иностранцам и находящимся за границей китайским гражданам необходимо приехать в Китай по разным причинам, что понятно и заслуживает одобрения, но во время пандемии на международные поездки сильно влияют меры профилактики и контроля …Соответствующие меры по тестированию помогут пассажирам своевременно и точно определить, инфицированы ли они в момент, когда им нужно путешествовать, а также помогут на раннем этапе обнаружить заболевание и начать лечение, это хорошо для самих пассажиров, страны и мира", - подчеркнул замминистра.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584206947.html

https://ria.ru/20201029/volna-1581970519.html

https://ria.ru/20201009/kitay-bez-kovida-1578599125.html

https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579223634.html

китай

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, китай, в мире