https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584296837.html
Путин обсудил с главой Абхазии помощь российских медиков в пандемию
Путин обсудил с главой Абхазии помощь российских медиков в пандемию
Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом Абхазии Асланом Бжанией выразил надежду, что помощь российских медиков Абхазии в борьбе с пандемией... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T14:56
2020-11-12T14:56
2020-11-12T14:56
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СОЧИ, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом Абхазии Асланом Бжанией выразил надежду, что помощь российских медиков Абхазии в борьбе с пандемией является существенной."Я надеюсь, что та помощь, которую российские медики оказывают республике в борьбе с пандемией, тоже является существенной. Знаю, что наши специалисты работают в красной зоне Гудаутской больницы, и мобильный госпиталь у вас готовится Министерством обороны, военные медики тоже работают", - сказал Путин на российско-абхазских переговорах.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аслан бжания, владимир путин, абхазия, в мире