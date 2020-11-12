https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584291397.html

Меркель сравнила ситуацию с коронавирусом с эпидемией "испанки" в XX веке

Меркель сравнила ситуацию с коронавирусом с эпидемией "испанки" в XX веке

Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала студентам в ходе онлайн-встречи, что сократила свои личные рабочие контакты "до максимально необходимых" из-за пандемии... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T14:34

2020-11-12T14:34

2020-11-12T14:34

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

ангела меркель

германия

в мире

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БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала студентам в ходе онлайн-встречи, что сократила свои личные рабочие контакты "до максимально необходимых" из-за пандемии COVID-19."Я пытаюсь проводить встречи не слишком часто, только в случае профессиональной необходимости, но я хочу оставаться в контакте", - сказала канцлер, добавив, что не хочет "все время сидеть в карантине".Она заявила, что современная молодежь может называть себя "поколением коронавируса", аналогичной по масштабам пандемии человечество не знало со времен "испанского гриппа" 1918-1919 годов."Это нечто особое, мы могли бы вполне обойтись без этого, но в истории человечества это периодически случается. Мы должны попытаться справиться с этим, используя имеющиеся средства. Представьте себе, в 1918-1919 не было такого развития вакцинации, не было пеницилина, многие антибиотики не были известны, они и сейчас немного нам помогают в этом гриппе... Сегодня мы подготовлены лучше, но пандемия остается пандемией", - сказала Меркель, ее беседа с молодыми людьми транслируется в прямом эфире на сайте правительства ФРГ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584206947.html

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, ангела меркель, германия, в мире