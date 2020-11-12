https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584291397.html
Меркель сравнила ситуацию с коронавирусом с эпидемией "испанки" в XX веке
Меркель сравнила ситуацию с коронавирусом с эпидемией "испанки" в XX веке
Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала студентам в ходе онлайн-встречи, что сократила свои личные рабочие контакты "до максимально необходимых" из-за пандемии... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T14:34
2020-11-12T14:34
2020-11-12T14:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ангела меркель
германия
в мире
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БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала студентам в ходе онлайн-встречи, что сократила свои личные рабочие контакты "до максимально необходимых" из-за пандемии COVID-19."Я пытаюсь проводить встречи не слишком часто, только в случае профессиональной необходимости, но я хочу оставаться в контакте", - сказала канцлер, добавив, что не хочет "все время сидеть в карантине".Она заявила, что современная молодежь может называть себя "поколением коронавируса", аналогичной по масштабам пандемии человечество не знало со времен "испанского гриппа" 1918-1919 годов."Это нечто особое, мы могли бы вполне обойтись без этого, но в истории человечества это периодически случается. Мы должны попытаться справиться с этим, используя имеющиеся средства. Представьте себе, в 1918-1919 не было такого развития вакцинации, не было пеницилина, многие антибиотики не были известны, они и сейчас немного нам помогают в этом гриппе... Сегодня мы подготовлены лучше, но пандемия остается пандемией", - сказала Меркель, ее беседа с молодыми людьми транслируется в прямом эфире на сайте правительства ФРГ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584206947.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, ангела меркель, германия, в мире
БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
рассказала студентам в ходе онлайн-встречи, что сократила свои личные рабочие контакты "до максимально необходимых" из-за пандемии COVID-19.
"Я пытаюсь проводить встречи не слишком часто, только в случае профессиональной необходимости, но я хочу оставаться в контакте", - сказала канцлер, добавив, что не хочет "все время сидеть в карантине".
Она заявила, что современная молодежь может называть себя "поколением коронавируса", аналогичной по масштабам пандемии человечество не знало со времен "испанского гриппа" 1918-1919 годов.
"Это нечто особое, мы могли бы вполне обойтись без этого, но в истории человечества это периодически случается. Мы должны попытаться справиться с этим, используя имеющиеся средства. Представьте себе, в 1918-1919 не было такого развития вакцинации, не было пеницилина, многие антибиотики не были известны, они и сейчас немного нам помогают в этом гриппе... Сегодня мы подготовлены лучше, но пандемия остается пандемией", - сказала Меркель, ее беседа с молодыми людьми транслируется в прямом эфире на сайте правительства ФРГ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф